Ebeleben und Helbedündorf: Wunscherfüller gesucht

Ebeleben. Für Kinder in Ebeleben und Helbedündorf wird der Wunschweihnachtsbaum aufgestellt.

Kindern ihre Weihnachtswünsche erfüllen, das ist in diesem Jahr wieder in Ebeleben möglich. Der Jugendclub und die Kyffhäusersparkasse haben die Aktion des Wunschweihnachtsbaumes wieder ins Leben gerufen. Und das bereits zum neunten Mal.

Ab Montag, 21. November, können die Wunschzettel der Jungen und Mädchen aus Ebeleben und Helbedündorf vom Weihnachtsbaum „gepflückt“ werden. Dieser steht in der Ebelebener Geschäftsstelle der Kyffhäusersparkasse.

Einige Wochen zuvor waren Kinder der Region, die sich in einer besonderen Lebenssituation befinden oder sich durch schulische Leistungen und Engagement verdient gemacht haben, aufgerufen worden, ihre Wünsche sowie ein paar Zeilen über sich einzureichen. „Die Geschenke sollten einen Wert von jeweils 25 Euro nicht übersteigen“, sagt Lars Nagl von der Kyffhäusersparkasse in Ebeleben. Bis zum 12. Dezember bleibt den Wunscherfüllern dann Zeit, die fertigen Pakete in der Sparkassen-Filiale abzugeben. Bei einer Weihnachtsfeier mit den Kindern und dem Weihnachtsmann werden die Geschenke dann ausgegeben. Diese Veranstaltung soll am 15. Dezember in den Räumen der Feuerwehr stattfinden, so Nagl.

Wegen des Lockdowns gab es im vorigen Jahr keine Feier für die Wunschweihnachtsbaumkinder. Stattdessen überbrachte Bürgermeister Steffen Gröbel (Freie Wähler) die Geschenke mit dem „Grinch-Mobil“. Foto: Nancy Schuder-Ludwig / Archiv

Helbespatzen schmücken den Baum am Freitag

Nun freuen sich die Veranstalter jedoch erst einmal auf diesen Freitag, 18. November, denn für den Vormittag haben sich die Jungen und Mädchen aus dem Kindergarten Ebeleben angemeldet. Zusammen soll der Wunschweihnachtsbaum festlich geschmückt werden. Und gewiss haben die Helbespatzen wieder ein schönes kleines Programm vorbereitet.