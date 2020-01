Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ebeleben war voreilig mit Finanzbeschluss

Ihren bereits im November verabschiedeten Finanzhaushalt mussten Ebelebens Stadtratsmitglieder am Donnerstagabend nochmals beschließen. Diesmal mit der Stimme von Wilfried Karlstedt, der nach der Eingemeindung Thüringenhausens zum Jahreswechsel den neuen Ortsteil Ebelebens im Stadtrat vertritt. „So froh wir waren, dass wir unseren Etat schon so zeitig unter Dach und Fach hatten, verabschiedeten wir ihn damals einfach über die Köpfe der Thüringenhausener hinweg“, beschreibt Bürgermeister Steffen Gröbel (Freie Wähler) das Versehen, das der Stadtrat am Donnerstag korrigieren musste. „Der Beschluss war natürlich nicht korrekt, wie die Kommunalaufsicht richtig bemerkte. Schließlich müssten die Bürger in Thüringenhausen unsere Entscheidung mit ausbaden, ohne darauf Einfluss nehmen zu können“ erklärte der Stadtchef weiter.

Damit der Haushaltsbeschluss nun wenigstens gleich am Jahresanfang korrekt wiederholt werden konnte, war Karlstedt (parteilos) noch schnell per Handschlag zum Stadtrat ernannt worden. Das wäre jedoch beinahe vergessen worden. Andreas Biedermann (FW) passte zum Glück auf, der Handschlag landete nachträglich auf der Tagesordnung. Vor dem Haushaltsbeschluss, der anderenfalls wieder nicht rechtmäßig gewesen wäre. Der Sitz im Ebelebener Stadtrat steht Wilfried Karlstedt laut Beitrittsvertrag zu. Bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr, an der Thüringenhausen als eigenständige Gemeinde teilgenommen hatte, hatte Karlstedt die meisten Stimmen für den Rat erhalten.

Die Verpflichtung des neuen Gemeinderatsmitglieds barg aber noch eine Hürde. Für den kränkelnden Bürgermeister Steffen Gröbel musste Beigeordnete Renate Tänzler einspringen. Sie nahm die Verpflichtung von Wilfried Karlstedt per Handschlag durch. Dann konnte endlich auch der Haushalt von Ebeleben fürs Jahr ordnungsgemäß beschlossen werden.

Auf der Investitionsliste ganz oben steht in diesem Jahr das Freibad. Das soll bis 2023 saniert werden. Mit Hilfe von Fördermitteln kann die Stadt die öffentliche Badeanstalt aller Voraussicht nach wieder auf Vordermann bringen. In diesem Jahr sind das Sanitärgebäude dran, Elektro und Abwasser.