Freibadsanierung, Brückenbau, Straßenerneuerung – die Stadt Ebeleben hat sich viel vorgenommen. Das belegt ein Blick in den Haushalt für 2021, der nun beschlossene Sache ist. Der Stadtrat gab dem Zahlenwerk einmütig seine Zustimmung. Momentan liegt der Haushalt bei der Kommunalaufsicht zur Genehmigung.

Grundlage der optimistischen Planung ist die aktuelle Haushaltslage. „Die sieht aus unserer Sicht gut aus“, sagt Bürgermeister Steffen Gröbel (Freie Wähler). Ebeleben habe das Glück, dass die Gewerbesteuereinnahmen trotz Corona bislang nicht eingebrochen sind. „Im Gegenteil. Sie sind momentan sogar etwas höher als kalkuliert“, berichtet er.

So ist der heutige Stand. Das zu betonen, ist Gröbel angesichts der Unwägbarkeiten in Corona-Zeiten wichtig. „Die Situation kann sich schnell ändern. Ob die Steuereinnahmen wie prognostiziert kommen, weiß kein Mensch.“ Geht die Rechnung nicht auf, müsse man bei den Investitionen Abstriche machen.

Freibadsanierung und Urbachbrücke im Fokus

Dass der Stadtrat den ausgeglichenen Haushaltsentwurf von Kämmerin Annett Nebert ohne große Diskussion beschloss, spricht für die gute Vorarbeit. Im Vorfeld wurde mit Ortsteilbürgermeistern gesprochen, in Ausschüssen debattiert. Am Ende steht jetzt ein Haushalt mit einem Gesamtvolumen von mehr als 6,2 Millionen Euro. Gut 4,5 Millionen Euro davon sind im Verwaltungshaushalt veranschlagt, knapp 1,7 Millionen im Vermögenshaushalt, aus dem man die Investitionen tätigen will.

Das größte Vorhaben ist die rund 1,2 Millionen Euro teure Sanierung des Freibades in Ebeleben. Dort muss die Stadt beide Schwimmbecken komplett erneuern und zeitgemäße Technik für die Wasseraufbereitung installieren. Vom Bund gab es vor einem Jahr die Zusage über eine 90-prozentige Förderung. Bisher wurde geplant, ab dem nächsten Jahr wird gebaut. Bis 2023 will man das Projekt stemmen, aufgeteilt in sogenannte Jahresscheiben. 233.600 Euro sind für die Sanierung im neuen Haushalt vorgesehen.

Festgeschrieben ist darin auch der Ersatzneubau der Urbachbrücke in der Rathausstraße, der schon lange auf der Dringlichkeitsliste steht. Die Brücke ist marode und für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt. „Der bauliche Zustand verschlechtert sich zusehends. Doch es ist eine wichtige Straße. Und viele weitere Baumaßnahmen in der Stadt sind nur möglich, wenn hier der Verkehr ungehindert rollen kann“, sagt Gröbel.

Beispielsweise plant das Landesverkehrsamt, die Brücke in der Lindestraße zu sanieren. Umgeleitet wird dann über die Rathausstraße. Bis dahin muss die 700.000 Euro teure neue Urbachbrücke fertig sein, die zu 75 Prozent gefördert wird. Der Eigenanteil beträgt 175.000 Euro.

In die Fahrbahnsanierung in der Mühlhäuser Straße will die Stadt 50.000 Euro stecken. Weitere 10.000 Euro sind für Reparaturen an Straßen und Gehwegen vorgesehen. Hinzu kommen einige kleinere Ausgaben, etwa für Kindergarten, Schlosspark und Feuerwehren.

Einen Posten von 120.000 Euro hat Kämmerin Nebert für eine etwaige Rückzahlung an das Land Thüringen eingeplant: „Das entspricht der Corona-Hilfe für Gewerbesteuerausfälle, die wir als Kommune bekommen haben.“ Zum Glück habe man aber bis zum heutigen Tag keine Ausfälle zu verzeichnen.