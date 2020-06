Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ebelebener Alltagshelden spenden für Tierschutzverein

Über eine Sachspende im Wert von 1000 Euro kann sich der Tierschutzverein „Hoffnung für kleine Samtpfoten“ aus Sondershausen freuen. Mit einer Internet-Aktion wollte die Ebelebener Initiative „Alltagshelden“ 1000 Dosen Katzenfutter für den Tierschutzverein sammeln. Die Corona-Krise habe ein riesiges Loch in die Spendenbüchse des Vereins gerissen, da keiner der Tierfreunde, die sonst regelmäßig dem Tierasyl im Gewerbegebiet Schachtstraße in Sondershausen helfen oder Futter spenden, vorbeischauen konnte, berichtet Vereinschef Matthias Esche.

Vier Wochen wollten die Alltagshelden Futter sammeln. Bereits nach vier Stunden waren die Spenden für 1000 Büchsen Futter zusammengekommen, berichtet Babett Esche vom Tierschutzverein. Kurzfristig wurde von Nicole Wille, Chefin der Alltagshelden Ebeleben, eine weitere Aktion anberaumt. Und wieder zeigten sich die Bürger spendabel. Der Rewe-Markt in Ebeleben beteiligte sich ebenso an dem Hilfsprojekt der Alltagshelden.

Verein ist auf Spenden angewiesen

„Diese große Spendenbereitschaft von so vielen Bürgern und vom Lebensmittelmarkt war enorm wichtig für uns, um die Versorgung der in Not geratenen Katzen weiterhin mit Nahrung abzusichern“, sagt Vereinschef Matthias Esche. Mit einem Transporter waren die Mitglieder des Vereins „Hoffnung für kleine Samtpfoten“ aus Sondershausen nach Ebeleben gekommen, um die mehr als zwei Tonnen Tierbedarf und Katzennahrung in Ebeleben abzuholen.

Der Sondershäuser Tierschutzverein ist auf Spenden angewiesen, das betrifft insbesondere die Unterhaltung und Instandhaltung des großen Areals in der Schachtstraße, aber auch bei den Betriebskosten wie beim Kauf von Heizöl sowie der anfallenden Tierarztkosten für die Katzen, denen der Verein ein Übergangsheim bietet. „Alle diese anfallenden Kosten können wir Vereinsmitglieder, die wir eh nur eine Handvoll sind, nicht aus eigener Tasche stemmen“, sagt Esche.