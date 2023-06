Ebelebener Freibad hat geöffnet

Ebeleben. Bis eine Stunde vor Öffnung wartete man noch auf die Rückmeldung zu den Laborwerten. Dann konnte 11 Uhr geöffnet werden.

Beinahe hätte die Eröffnung des Ebelebener Freibades am Freitag nicht geklappt. Um 11 Uhr sollten die ersten Besucher begrüßt werden.

Alles war soweit vorbereitet und auch das Wetter war perfekt. Doch bis eine Stunde vorher lagen der Stadtverwaltung nur die Mikrobiologieergebnisse vor, erklärt Steffen Gröbel (Freie Wähler). „Diese sind ok. Es fehlen noch die chemischen Ergebnisse des Labors“, so der Bürgermeister gut eine Stunde vor der geplanten Freibaderöffnung. Diese seien aber erforderlich, um das Bad öffnen zu dürfen, habe die Verwaltung vom Gesundheitsamt des Kreises gesagt bekommen. Gemeinsam mit dem Amt habe man „alle Hebel in Bewegung gesetzt“, um beim zuständigen Labor eine Rückmeldung zu bekommen. Das sei jedoch durch eine Vielzahl von Aufträgen stark belastet.

Schließlich kam kurz nach 10 Uhr die freudige Nachricht: „Das Bad kann 11 Uhr öffnen. Gerade richtig am ersten Hitze-Wochenende“, war der Bürgermeister erleichtert.

Das Freibad hat nun täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet – außer bei Regenwetter. Ab dem letzten Schultag am 7. Juli soll dann abends noch eine Stunde länger offen sein, so lange nicht der Baustart für die großangelegte Sanierung erfolgt.