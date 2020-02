Ebeleben. Am Samstag übernimmt der Ebeleben Carnevalclub wieder das Regiment und feiert im Ratskeller.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ebelebener Narren feiern den 50. mit einem Marktfasching

Das Jubiläum haben die Karnevalisten aus Ebeleben schon zum Saisonauftakt im November groß gefeiert. Zum 50-jährigen Bestehen des ECV soll es das aber nicht gewesen sein. Mit neuem Programm und unter dem Vorsitz des Elferrates geht es am Samstag, 8. Februar, mit der 1. Prunksitzung im Ratskeller weiter, kündigt Vereinspräsident Volkmer Mehler an.

Zudem wird es in der Jubiläumssaison einen Marktfasching geben. Auf dem Markt werden Gastvereine und die Ebelebner Narren ein paar Stücke aus ihrem Programm auf die Bühne bringen. Die Karnevalsfreunde aus Greußen, Großbrüchter und Holzthaleben haben ihr Kommen zugesagt, berichtet Volkmar Mehler. Rund um die kleine Bühne werden Buden stehen, die Getränke und Essen für die Feier anbieten. Von Waffelpommes bis zu Fischspezialitäten sei alles dabei. DJ Steph Hall und die Guggemusiker aus Apolda sorgen für die passende Stimmungsmusik. Man freue sich auf ein tolles Fest. Auf einen Umzug habe man bewusst verzichtet. „Bei uns machen so viele Leute mit, da sind nicht genug übrig, die an der Straße stehen“, sagt der Vereinspräsident.

Allein acht Ballett- und Tanzgruppen zählt der Verein. Mit der Kindergarde der Grundschule seien es sogar neun. Die Kleinen werden zum Kinderfasching auftreten. Daneben sind beim Ebelebener Carnevalsclub auch immer zahlreiche Büttenredner zu erleben. Nachwuchstalent Emil tritt auf. Marco Bartsch werde wieder das Ebelebner Alltagsgeschehen aufs Korn nehmen. Lars Nagl geht in die Bütt ebenso wie Volkmar Mehler und seine Frau wieder als Ehepaar zu erleben sein werden. „50 Jahre eine närrische Schau – 50 Jahre Beenhusen helau“ wird es ab diesem Samstag wieder hießen, wenn Bürgermeister Steffen Gröbel (FW) den Rathausschlüssel übergeben hat. Der Vorverkauf laufe sehr gut. Besonders zu den Samstagveranstaltungen rechne er mit einem vollen Saal, so Mehler.

Die Veranstaltungen im Überblick

1. Prunksitzung, 8. Februar, 20 Uhr

Familienfasching, 9. Februar, 20 Uhr

2. Prunksitzung, 15. Februar, 20 Uhr

Marktfasching, 16. Februar, 11 Uhr

3. Prunksitzung, Damensitzung, 21. Februar, 20 Uhr

4. Prunksitzung, 22. Februar, 20 Uhr

Kinderfasching, 23. Februar 14.30 Uhr