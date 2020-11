Wie wär's, einfach mal über den Tellerrand zu schauen und selbst kleine Köstlichkeiten zuzubereiten? Die Initiative „Schule mal anders“ (Schuma) will Kinder und Jugendliche dazu ermuntern. „Wir wollen ein Koch- und Backbuch für Kinder gestalten, dafür sammeln wir momentan Rezepte aus aller Welt", erklärt Alexandra Sauer.

Sie gehört zur Schuma-Gruppe, die sich im Sommer in Ebeleben zusammenschloss, um mit dem Jugendclub Ferienangebote zu organisieren. Die elf Aktionen kamen so gut an, dass sie sich entschlossen weiterzumachen. Das Koch- und Backbuch ist ihr neues Projekt.

„Wir freuen uns über Lieblingsrezepte von den Kindern selbst. Aber natürlich können sie sich auch mit ihren Eltern und Großeltern zusammensetzen. Das Projekt ist generationsübergreifend“, betont Alexandra Sauer. Wichtig sei allerdings eine einfache Zubereitung: „Damit die Kinder mit ihren Freunden auch mal alleine kochen können."

16 Rezepte sind schon eingetroffen. „Sie kommen aus Ägypten, Russland, Österreich, Deutschland, Mexiko, Italien und den USA", zählt Mitstreiterin Luisa Kilian auf. Es war ihre Idee, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in das neue Schuma-Projekt einzubeziehen, das bereits dem Integrationsbeirat des Landkreises vorgestellt wurde.

Rund 30 Rezepte werden im Buch abgedruckt. Geplant ist eine Auflage von 100 bis 150 Exemplaren. „Dank der Förderung durch das Projekt 'Nebenan angekommen' der Thüringer Ehrenamtsstiftung können wir die Bücher kostenfrei ausgeben", freut sich Luisa Kilian. Die Bücher werden ab Dezember auch im Jugendclub und in der Sparkasse Ebeleben ausgelegt. Zuvor aber heißt es Rezepte sammeln. Wer sich beteiligen möchte, hat bis 15. November Gelegenheit.

Der Rezept-Steckbrief ist vielerorts ausgelegt. Er ist zu senden an den Jugendklub Ebeleben, E-Mail: jc.ebeleben@kjr-kyffhaeuserkreis.de, mehr unter Telefon: 0360 20 / 7 22 13.