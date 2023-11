Foto: Henning Most / Archiv

Im Jahr 2019 verteilten der Weihnachtsmann und sein Engel kleine Aufmerksamkeiten an die Besucher auf dem Marktplatz. Hier findet auch in diesem Jahr wieder der Markt statt.

Ebelebener Weihnachtsmarkt an traditioneller Stätte

Ebeleben. Am 9. Dezember richtet die Helbestadt ihren Weihnachtsmarkt wieder auf dem Marktplatz aus. Im vergangenen Jahr wurde noch im Schlosspark gefeiert.

Nicht wie zuletzt im Schlosspark, sondern ganz traditionell auf dem Markt wird in Ebeleben in diesem Jahr am Samstag, 9. Dezember, der Weihnachtsmarkt stattfinden. Nach der Eröffnung durch Bürgermeister Steffen Gröbel (Freie Wähler) um 14 Uhr wollen die Jungen und Mädchen vom Kindergarten „Helbespatzen“ und von der Grundschule „Adolph Diesterweg“ jeweils mit weihnachtlichen Programmen erfreuen. Gegen 17 Uhr wird der Weihnachtsmann mit kleinen Überraschungen für jedes Kind erwartet.

Es stehen zudem viele Verkaufsbuden zur Verfügung, an denen es Süßigkeiten, Deftiges vom Grill und auch Glühwein sowie Dekorationsartikel und Geschenkideen zu erwerben gibt, heißt es von der Stadtverwaltung, die den Markt gemeinsam mit Vereinen und Institutionen des Ortes ausrichtet.