In Greußen entdeckte ein Ehepaar einen Fremden in ihrem Haus. (Symbolbild).

Ehepaar in Greußen von fremdem Mann im Haus überrascht

Greußen. Die Vorstellung, eine fremde Person in seinem Haus zu entdecken, gefällt sicherlich niemandem. Genau das passierte Sonntagabend einem Ehepaar in Greußen.

In Greußen wurde am Sonntagabend ein Ehepaar von einem fremden Mann im Haus überrascht. Wie die Polizei am Montag informierte, sei die 55-jährige Bewohnerin zunächst durch das Bellen des Hundes aufmerksam geworden. Zunächst habe die Frau gedacht, ihr Enkel sei gekommen und wollte ihn begrüßen. Im Untergeschoss entdeckte die Frau dann jedoch einen fremden Mann und bekam den Schreck ihres Lebens.

Der Fremde flüchtete dann. Der Ehemann der Frau versuchte noch ihn zu verfolgen, konnte ihm aber nicht habhaft werden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gelangte der Unbekannte über das offene Hoftor und die unverschlossene Haustür ins Innere des Hauses. Entwendet wurde nichts. Durch die Polizei wurden Ermittlungen aufgenommen.

