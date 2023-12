Ehrenamt Ehrenamtliche des Monats: Himmlische Unterstützung für leuchtende Kinderaugen in Himmelsberg

Himmelsberg Die Stadt Sondershausen kürt jeden Monat einen Ehrenamtlichen bzw. eine Ehrenamtliche des Monats. Im Dezember erhält Manuela Verges vom Weihnachtsmannbüro in Himmelsberg die Ehrung.

Betritt man das Backhaus in Himmelsberg, ist es schon fast wie in einem Märchen. Im weihnachtlich geschmückten Zimmer steht der große Sessel des Weihnachtsmannes, in dem der Mann mit dem weißen Bart einmal im Jahr hunderte Kinder empfängt, sich ihre Wünsche anhört und Geschenke verteilt.

Für Kinder, die nicht persönlich nach Himmelsberg kommen können, beantwortet das Weihnachtsmannbüro bis zu 10.000 Briefe im Jahr. Möglich machen dies die ehrenamtlichen Helfer des Heimatvereins Himmelsbergs. Seit 20 Jahren ist Manuela Verges die Vorsitzende des Vereins und gemeinsam mit den acht weiteren Mitgliedern leistet sie kulturelle Arbeit in dem himmlischen Ortsteil von Sondershausen, organisiert das Backfest an Halloween, die traditionelle Maiwanderung und natürlich den Tag der offenen Tür des Weihnachtsmannes.

All das leistet die 58-jährige Mutter zweier Kinder neben ihrer Vollzeitarbeit als Beauftragte für Qualitätssicherung in einem Autozulieferbetrieb, für den sie in drei Schichten arbeitet.

Das Backhaus ist eines der ältesten Gebäude in Himmelsberg. Bis 1960 war darin ein Bäcker ansässig, danach wurde es als Wohnhaus genutzt. Ab 1995 engagierten sich die Himmelsberger dafür, das historische Gebäude als Vereinshaus zu nutzen. Seit 27 Jahren ist es der Sitz des Weihnachtsmannes. Alles begann damit, dass aufgrund des Ortsnamens eher zufällig Briefe von Kindern ankamen, die dem Weihnachtsmann Briefe schreiben wollten. Die Himmelsberger machten sich ihren Namen zu Nutze und mit Unterstützung der örtlichen Medien wurde der Ortsteil rasch über die Landesgrenzen hinaus für sein Weihnachtsmannpostamt berühmt. Die Deutsche Post unterstützt den Verein seit vielen Jahren mit Briefmarken. Je berühmter das Backhaus jedoch wurde, umso umfangreicher wurde auch die Arbeit und so ist der Heimatverein stets auf Spenden und die Unterstützung von Nicht-Mitgliedern angewiesen.