In der Awo-Seniorenresidenz Udo-Stiemerling-Haus in Sondershausen freut sich das Personal derzeit über die Hilfe dreier ehrenamtlich Tätiger.

Ehrenamtliche helfen in Pflegeheimen des Kyffhäuserkreises

„Die Resonanz ist groß. Es ist schön, dass es Menschen gibt, die in ihrer Freizeit ohne Bezahlung anderen helfen“, sagt Anne Bierwisch, Leiterin der Ehrenamtsagentur des Kyffhäuserkreises. Die hatte im Januar über die Medien und soziale Netzwerke einen Aufruf gestartet, mit dem freiwillige Helfer in Senioren- und Pflegeheimen des Landkreises gesucht wurden. Dies geschah nicht aus Personalnot, wie Anna Bierwisch betonte. Grund sei vielmehr der coronabedingte Mehraufwand, der in den Einrichtungen betrieben wird.