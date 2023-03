Ehrengala in Bad Frankenhausen: Ein Abend im Zeichen des Ehrenamtes

Bad Frankenhausen. Mit einer Gala würdigte Bad Frankenhausen wieder das unermüdliche freiwillige Engagement in der Stadt

Dass vieles undenkbar wäre ohne Ehrenamtler – Menschen, die sich in der Freizeit unentgeltlich für das Gemeinwohl engagieren, Einrichtungen am Laufen halten oder in der Not zur Stelle sind – ist hinlänglich bekannt. Was unbezahlbar ist, wird mit der Ehrenamtsgala in Bad Frankenhausen einmal im Jahr in den Mittelpunkt gerückt, um Danke zu sagen und einige für ihren unermüdlichen Einsatz besonders zu ehren.

Die Rotbart-Arena war gefüllt mit Vertretern von Feuerwehren, Sport- und Heimatvereinen, Singegemeinschaften, Menschen, die sich um Ältere kümmern, um den Nachwuchs, in Entscheidungsgremien sitzen oder ein Aushängeschild der Stadt sind. Foto: Wilhelm Slodczyk

Der Saal war wieder voll am Freitagabend. Aus der ganzen Stadt und den Ortsteilen waren sie in die Rotbart-Arena geströmt: Vertreter von Feuerwehren, Sport- und Heimatvereinen, Singegemeinschaften, Menschen, die sich um Ältere kümmern, um den Nachwuchs, in Entscheidungsgremien sitzen oder ein Aushängeschild der Stadt sind.

Wie Birgit Schulz. Die Uderslebenerin, in der Kategorie Einzelpersonen geehrt, ist Gründungsmitglied des Heimatvereins, erweckte zusammen mit anderen mit dem Lindenblütenfest eine alte Tradition und gründete den Chor Kyffhäuserspatzen.

Was wäre das gesellschaftliche Leben ohne Vereine, sagte Laudatorin Petra Wäldchen von der SPD-Stadtratsfraktion und hob auch die Wertschätzung des Ehrenamtes durch Stadt und Bürgermeister hervor, der die Ehrenamtsgala 2007 ins Leben rief. Seither stehe immer Geld im Haushalt für ehrenamtliche Arbeit. Ebenfalls in der Kategorie Einzelpersonen wurde die Vorsitzende der Kinder und Jugendstadtrates und Mitglied der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft Kyffhäuser (DLRG), Nicole Rupprecht, geehrt. In der Kategorie Vereine, Unternehmen und Einrichtungen war die Entscheidung auf den Feuerwehrverein Ringleben und die Rettungsschwimmer der DLRG-Kyffhäuser Bad Frankenhausen gefallen.

Für sein sportliches Engagement und seinen Erfolg als Teilnehmer an der Triathlon WM auf Hawaii wurde Christian Klöppel mit der Ehrenmedaille der Stadt Bad Frankenhausen in Bronze geehrt und durfte sich wie alle Ausgezeichneten ins Ehrenbuch der Stadt eintragen. Foto: Wilhelm Slodczyk

Über eine bronzene Ehrenmedaille, höchste Auszeichnung der Stadt, konnte sich Christian Klöppel freuen. Für den Teilnehmer an der Triathlon WM auf Hawaii gab es stehende Ovationen und die Mitglieder vom FKK Wipperveilchen bildeten ein Spalier für ihr Mitglied, das wie alle Geehrten des Abends überrascht die Bühne betrat. Die Ehrenmedaille in Gold erhielt Jörn Krause, seit 25 Jahren Vorsitzender des Jugendhilfe- und Fördervereins.

Alle Geehrten durften sich ins Ehrenbuch der Stadt eintragen. Der Kinder- und Jugendstadtrat moderierte, Grüße der Landrätin überbrachte Raimund Scheja, 1. Beigeordneter. Der Bauernchor des FKK sorgte musikalisch für Stimmung. und nach den Ehrungen ging der Abend in den geselligen Teil.