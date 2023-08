Ehrenpreise für Eckpfeiler des Schützenvereins Wiedermuth

Wiedermuth. Der Schützenverein Wiedermuth feiert sein 30-jähriges Bestehen nach Wiedergründung und ehrt verdienstvolle Mitglieder. Auch Schützenfest gefeiert.

Mit einer kleinen Festveranstaltung würdigte der Schützenverein Helbetal Wiedermuth sein 30-jähriges Bestehen nach der Wiedergründung und nutzte die Gelegenheit auch gleich, um sich bei Unterstützern und verdienten Mitgliedern zu bedanken sowie Rückschau auf das bereits Erreichte zu halten.

Der Verein hat sehr alte Wurzeln. Schon 1889 fand die Gründung der Schützengesellschaft zu Wiedermuth statt. Allerdings wusste das bis in die 1990er-Jahre hinein zunächst niemand. „Als wir 1991 die restaurierte Fahne des Kriegervereins von 1908 von der Gemeinde übernahmen, hatten wir das Gründungsjahr der Schützengesellschaft davon abgeleitet“, erklärt der heutige Vereinsvorsitzende Thomas Gehlhaar. Erst später fand man Aufzeichnungen, die das Gründungsjahr 1889 belegten.

Anerkennende Worte von vielen Stellen

Nach der eigenen Wiedergründung am 13. August 1993 waren die Wiedermuther Teil der Gründungsversammlung des Kyffhäuser Schützenkreises 1994. Dessen Kreisschützenmeister Lutz Kewel gratulierte zum Vereinsjubiläum in Wiedermuth persönlich: „Ohne die Vereine geht alles den Bach runter – Thomas Gehlhaar hat sich ein Bein ausgerissen, um so bewirken zu können. Es ist einfach ein absoluter Wahnsinn, was hier alles geschaffen wurde.“ Und tatsächlich: Wohl weit über eine viertel Million Euro sind in die ehemalige Schrotmühle mit Getreidelager geflossen, um daraus ein Vereinshaus mit Schießstand und Belüftungsanlage, neuer Holztreppe und Versammlungsraum zu machen. Dabei ließen Gehlhaar und der Vereinsvorstand scheinbar keine Möglichkeit aus, um an Lotto- und Fördermittel sowie Spendengelder zu kommen. Hinzu kamen noch unzählige Arbeitsstunden in Eigenleistung. Und auch das Areal rund um das Schützenhaus wurde über die Jahre in einen sehenswerten Zustand gebracht.

Bei so viel Engagement konnte Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) nur gratulieren: „Der Geist und die Kameradschaft, die hier herrschen, sind für jeden zu spüren. Hier wird die Tradition geehrt.“ Ortsteilbürgermeisterin Angela Trommer-Köhler (Linke) appellierte daran, dass die Vereine im Ort wieder zusammenarbeiten: „Das dörfliche Leben funktioniert nur gemeinsam und über Vereine.“

Ehrenpreise wurden zur Festveranstaltung auch noch vergeben, um die „Eckpfeiler“ des Vereins zu würdigen. Günter Albrecht, Matthias Fritsch, Detlef Lippmann, Lutz Heigener Mantai und Jörg Steinmetz erhielten eine Auszeichnung. Neben dem Jubiläum gab es für den SV Wiedermuth noch mehr zu feiern: Preis- und Pokal- sowie das Königsschießen wurden zum Schützenfest ausgetragen. Und das war mit ungefähr 70 Schützen aus acht Vereinen sehr gut besucht. „Außerdem sind wir durch den Kreisschützenmeister und den Kreissportbund noch mit der Ehrenurkunde bedacht worden“, so Gehlhaar. Zum neuen Schützenkönig wurde Lutz Heigener Mantai gekrönt. Ihm zur Seite stehen die Ritter Uwe Lückemann, Paul Herrmann und Marko Rätsch. Den Mannschaftspokal der Vereine entführten die Gäste aus Holzthaleben, die sich vor Niedertopfstedt und Rockstedt den ersten Rang sicherten.