Ehrung für Aufzeichnung des Wegs bis zu Novalis’ Geliebten im Schloss Grüningen

Grüningen. Michael Pechmann wird für sein Wirken zum Erhalt des Novalis-Andenkens auch in Grüningen vom Freistaat geehrt.

Ein Reitertrupp folgt Jahr für Jahr den Spuren des Dichters und Denkers Novalis auf seinem Ritt von Bad Tennstedt zu seiner Geliebten Sophie von Kühn im Schloss Grüningen. Michael Pechmann hat den Pfad des Weggefährten von Schiller und Goethe durch die Region mehr als ein Jahrhundert später nachgezeichnet. Weil der Dingelstädter nun seit fast 40 Jahren das Wirken von Friedrich von Hardenberg, der sich hinter dem Künstlernamen Novalis verbirgt, anschaulich aufbereitet, soll er nun mit der Kulturnadel des Freistaates Thüringen geehrt werden.

Vorgeschlagen für die Auszeichnung wurde der 81-Jährige von Gudrun Knoch, der Leiterin des Pflegeheimes, das heute im Grüninger Schloss untergebracht ist. „Ich wollte dem Ehepaar Pechmann für viele Jahre Arbeit daran danken, das Vermächtnis von Novalis in unserer Gegend lebendig zu erhalten“, spielt sie auch auf die Rolle von Heidi Pechmann dabei an. „Mich hat die Leidenschaft für das Leben und die Geschichte von Novalis von Anfang an ebenso gepackt wie meinen Mann. Und sie hat uns über 53 Ehejahre begleitet“, erzählt Heidi Pechmann bei einem Besuch mit ihrem Gatten in Schloss Grüningen.

Auf erster Westreise über Novalis gestolpert

Im herrschaftlichen Haus, in dem die große Liebe des Novalis lebte und dieser selbst jahrelang lebte, haben auch die Pechmanns im Andenken an den Dichter Spuren hinterlassen. So ziert den Saal des Schlosses seit einigen Jahren eine Novalis-Büste. Sie sei eines von nur fünf Exemplaren, erklärt Michael Pechmann. Von einer privaten Reise in die Schweiz hätten seine Frau und er das Kunstwerk auf dem Rücksitz des eigenen Fahrzeuges nach Grüningen geschafft.

Über das Vermächtnis von Novalis war Pechmann auch auf einer privaten Reise erstmals gestolpert. „In der DDR war das Vermächtnis des adeligen Denkers nicht so sehr gepflegt. Deshalb erfuhr ich von seinem Wirken unter anderem in Thüringen erst, als ich meine Schwester in Westdeutschland zu deren 50. Geburtstag zum ersten Mal besuchen durfte“, erinnert er sich. Eine Freundin der Schwester habe ihm von Novalis’ Werk vorgeschwärmt und er kannte einige der Orte, an denen er wirkte.

Aus dem Zusammentreffen sei die Idee entstanden, für Interessierte aus Westdeutschland Reisen auf dem Spuren von Novalis durch das heutige Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt anzubieten. Greußen, Grüningen und Bad Tennstedt waren immer Stationen der Touren die er seit 1987 regelmäßig, manchmal zwei- oder dreimal pro Jahr, bis 2007 geführt habe, so Pechmann. „Seitdem war es natürlich mein Ansporn, immer neue interessante Details zu Novalis und seinen Wirkungsstätten präsentieren zu können“ erklärt er. Dafür habe er immer Ansprechpartner und Mitstreiter in Orten wie Greußen und Grüningen gesucht und gefunden.

Inzwischen hat Pechmann neben der Dichterbüste noch viele andere Spuren seines eigenen Wirken hinterlassen. In Grüningen und Artern gibt es Novaliswege. Gudrun Knoch erinnert an die Rettung der Thüringer Madonna in der Grüninger Kirche. Dort habe Familie Pechmann zudem maßgeblich mit dazu beigetragen, dass eine zerstörte Plakette mit dem Porträt Sophie von Kühns wieder angebracht wird. Und die Novalis-Ritte sind nach Pechmanns Anregung zur Tradition geworden.

Neben Michael Pechmann wird aus der nordthüringer Region auch Bärbel Peyer aus Göllingen für ihre Verdienste um den Erhalt der Klosterruine Göllingen am 4. September von Thüringens Kulturstaatssekretärin Tina Beer mit der Kulturnadel des Freistaats Thüringen geehrt. Insgesamt acht Auszeichnungen werden vergeben.