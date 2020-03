Ehrungen, Bilanzen und ein unverhoffter Einsatz

Dass die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr jederzeit zum Einsatz gerufen werden können, bewahrheitete sich am Samstagnachmittag. Mitten in der Jahreshauptversammlung ertönten gleich mehrere Pieper, Feuerwehrleute sprangen auf und eilten im Laufschritt aus der Rotbart Arena.

Das besondere an dieser Jahreshauptversammlung, die ganz normal weitergeführt wurde, war die Tatsache, dass es sich um die erste gemeinsame der Feuerwehren der Stadt Bad Frankenhausen und aller dazugehörigen Ortsteilwehren handelte. Der Vorschlag kam von einem Wehrführer einer Ortsteilwehr und wurde von der großen Mehrheit als positiv gewertet. Die Rotbart-Arena war mit Feuerwehrleuten und Gästen gut gefüllt. Bei den Berichten von Stadtbrandmeister Jens Fischer sowie der Wehrführer aller Ortsteilwehren – dazu gehören neben der Kernstadt Bad Frankenhausen auch Esperstedt, Udersleben, Ichstedt, Ringleben und Seehausen – wurden unter anderem Mitglieder- und Einsatzzahlen, Anzahl der Übungen und Absicherungen sowie Ausbildungsnachweise des vergangenen Jahres präsentiert. In puncto Einsätze hätte zum Beispiel die Feuerwehr Bad Frankenhausen (Kernstadt) mit 293 einen Höchstwert erreicht, wie es ihn seit 20 Jahren nicht mehr gegeben habe. Darunter auch Kurioses, wie das Einfangen einer Königspython. Die geleisteten ehrenamtlichen Stunden bei Ausbildung, den Einsätzen oder der Absicherung von Veranstaltungen sei mit über 15.000 enorm und gar nicht hoch genug zu schätzen.

Ein Thema, das gleich mehrere Wehrführer beschäftigte, war die Löschwasserversorgung, die in einigen Ortsteilen problematisch sei. Hier habe man mit der Anschaffung von Löschfahrzeugen das Problem „erstmal unter Kontrolle. Wir bleiben aber dran“, versicherte Stadtbrandmeister Jens Fischer. Das konnte auch Bad Frankenhausens Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) bestätigen. So habe der Stadtrat beschlossen, ein Löschwasserversorgungskonzept erstellen zu lassen, um Abhilfe zu schaffen. Das Stadtoberhaupt würdigte zudem die geleistete Arbeit der Kameraden und hob die Wichtigkeit der Zusammenarbeit aller Ortsteilwehren hervor. „Es geht nur zusammen“, ist er überzeugt. Die Stadt Bad Frankenhausen investiert – so wie in den vergangenen Jahren – auch 2020 einiges in die Ausstattung der Wehren. So sind 270.000 Euro in den Verwaltungshaushalt eingestellt, im Jahr 2018 seien dies 118.000 Euro gewesen. Und für das nächste Jahr sei die Anschaffung eines Fahrzeugs im Wert von 400.000 Euro geplant, 2024 die eines Gerätewagens für rund 500.000 Euro, gab Strejc einen Ausblick.

Die Jahreshauptversammlung wurde auch genutzt, insgesamt 90 Ehrungen, Beförderungen und Berufungen vorzunehmen. In seinem Schlusswort verlieh Fischer seiner Sorge Ausdruck, dass es während Einsätze der freiwilligen Feuerwehren immer häufiger zu Beschimpfungen und Beleidigungen der Einsatzkräfte käme. Auch hier sei es wichtig, sich als Bad Frankenhäuser Feuerwehr inklusive der Ortsteilwehren, nach außen positiv und als Einheit zu präsentieren.

Die zum Einsatz geeilten Feuerwehrleute kamen übrigens wieder zur Versammlung zurück. Ihre Hilfe wurde bei einer Türöffnung benötigt, bei der auch Polizei und Rettungsdienst vor Ort waren.