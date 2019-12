Auch der Weihnachtsmann ließ sich bei der Weihnachtsfeier in der Privaten Fachschule für Wirtschaft und Soziales in Sondershausen sehen und war von den Kindern dicht umlagert.

Traditionelles Weihnachtsmärchen in der privaten Fachschule für Wirtschaft und Soziales in Sondershausen sehen mehr als 400 Kinder.

Eigenes Weihnachtsmärchen aufgeführt

Eine große Weihnachtsfeier für mehr als 400 Kinder organisierte die Klasse der Erzieherinnen des ersten Ausbildungsjahres der Privaten Fachschule für Wirtschaft und Soziales in Sondershausen. Dazu gehörte traditionell die Aufführung eines Märchens, das die Erzieher selbst geschrieben haben, in dem aber Protagonisten aus bekannten Märchen, wie Schneewittchen oder Rotkäppchen dabei waren. In diesem Jahr wurde im Außenbereich zudem erstmals zu einem Weihnachtsmarkt eingeladen. Tannenzapfen-Zielwerfen und Weihnachtslieder singen gehörten zu den zahlreichen Angeboten. Auch der Rauschebart mit seinen Weihnachtsengeln ließ sich sehen und nahm die Wunschzettel der Kinder entgegen.