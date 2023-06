Ein Abend nicht nur für Freunde des Sports

Rund um das Thema Spitzensport drehte sich die Veranstaltung am Donnerstagabend in der Rotbart-Arena in Bad Frankenhausen, zu dem die Bundeswehr vom Standort eingeladen hatte. Neben dem Leiter der Sportgruppe Oberhof, Roland Metzner, berichtete auch Bob-Olympiasieger Martin Putze aus seiner sportlichen Laufbahn und am Schluss Bad Frankenhausens „Ironman“ Christian Klöppel.

Bad Frankenhausen. Bundeswehr und Spitzensport: Veranstaltung der Bundeswehr mit hochkarätigen Gästen in Bad Frankenhausen hätte mehr Interesse verdient

Einblicke in die Bundeswehr, hochkarätige Referenten, aber auch spannende zeitgenössische Themen, und: miteinander ins Gespräch kommen – das ist das Anliegen einer Veranstaltungsreihe, mit der die Bundeswehr mit den Bewohnern am Standort Bad Frankenhausen in den Dialog treten möchte. Gastgeber ist das Versorgungsbataillon 131 unter Kommandeur und Standortältestem Sven Heidel. Am Donnerstagabend drehte sich in der Rotbart-Arena alles um das Thema Spitzensport. Denn die Bundeswehr ist der größte Förderer des Hochleistungssports in Deutschland.

Mit rund 850 Dienstposten fördere die Bundeswehr den deutschen Spitzensport, erklärte der Leiter der Sportfördergruppe Oberhof, Oberstabsfeldwebel Roland Metzner, der zusammen mit Bob-Olympiasieger Martin Putze der Einladung gefolgt war. Wie jeder Soldat absolvieren auch Sportsoldaten Grund- und später eine Laufbahnausbildung. Aktuell gibt es 15 Sportfördergruppen. Weltklasseathlet Putze, der inzwischen in Oberhof den Nachwuchs trainiert, berichtete aus seiner erfolgreichen Karriere, und für die „zivile Seite“ ließ der Bad Frankenhäuser Amateur-Triathlet Christian Klöppel als Dritter noch einmal anschaulich die letzten Stunden vor dem „Lauf seines Lebens“ beim Ironman Hawaii im vergangenen Oktober aufleben.

Es war eine hochinteressante Veranstaltung, die deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Darum werde er nun den Titel „Sicherheitspolitische Veranstaltung“ überdenken: „Das klingt vielleicht ein bisschen hochtrabend und hat wohl manchen abgeschreckt“, analysierte Sven Heidel selbstkritisch.

Die nächsten Themen der quartalsweise stattfindenden Veranstaltungsreihe sind bereits gesetzt. Im August steht ein Militärthema im Mittelpunkt: Bundeswehreinsätze in Mali. Und im Dezember steht das Thema Verfassungsschutz auf dem Programm, eine Anfrage an dessen Präsident als Referent sei gestellt.