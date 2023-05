Ein Anfang ist gemacht - aber nicht im Nordhausen

Susann Salzmann freut sich auf das Müritzschwimmen.

Dritte Klasse, Schwimmunterricht – für mich waren die Stunden gruseliger, als es je ein Horrorfilm damals hätte sein können. Die panische Angst vor Wasser wurde mir nicht in die Wiege gelegt, aber sie hielt den größten Teil meines Lebens an.

Meine Müritzer Kollegen verbringen die Freizeit an heißen Tagen gern in Seen. Lange hab ich dem Treiben vom sicheren Platz an Land zugeschaut. Mich kriegt niemand in den See, dachte ich. Eines Tages fragte mich der Sportreporter neckend – wohl wissend um meine damals nicht vorhandenen Schwimmfähigkeiten – wann ich denn beim Müritzschwimmen, einer Traditionsveranstaltung, mitmache. Einmal quer durch Deutschlands größten Binnensee? Niemals, dachte ich. Insgeheim fühlte ich mich durch die Frage und das zugesprochene Vertrauen der Kollegen jedoch so ermutigt, dass ich mich mit Mitte 30 dann doch mal ins Schwimmbad wagte. 25 Meter – damals eine Qual, heute kein Problem. Selbst die Zeiten können sich sehen lassen. Drum habe ich meinem ehemaligen Kollegen schon angekündigt: Dieses Jahr möchte ich das erste Mal die Müritz queren.