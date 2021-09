Ein Engel zum Schulanfang

Pfarrer Karl Weber erzählt für Abc-Schützen eine kleine Geschichte zum Schulanfang

An diesem Wochenende feiern viele Familien die Schuleinführung ihrer Kinder. Väter, Mütter, Geschwister, Omas und Opas schauen voller Stolz auf ihre Kleinen und sind voll Hoffnung, dass sich die Abc-Schützen in der Schule zurechtfinden, Freunde finden und die kleinen und großen Herausforderungen des Schulalltages gut meistern.

Viele Kirchengemeinden im Kyffhäuserkreis laden am Wochenende zu Schulanfangsgottesdiensten ein. Wir feiern den Neubeginn und bitten um Gottes Segen für unsere Kinder. Denn eines ist klar, unsere Abc-Schützen, gehen nie allein in die Schule – Gott und seine Engel sind mit dabei.

So ähnlich wie in der Geschichte von der schlichten aber besonderen Schultüte: Es war einmal eine Schultüte, die führte ein trauriges Dasein im Regal des Drogeriemarktes, wo sie zum Verkauf auslag. Ihr Problem war ganz einfach: Sie war zu schlicht. Keine Prinzessin schmückte ihr Äußeres, auch kein Superheld oder Feuerwehrauto, keine Fee oder Dinos. Und so wurde sie übersehen. Zahllose Kinder mit Eltern gingen an ihr vorbei. Die Kinderhände griffen nach ihren bunt und aufregend gestalteten Kollegen, aber nicht nach ihr.

Dabei war diese schlichte Schultüte eine ganz besondere. Weil sie nämlich etwas Besonderes konnte: Sie konnte den Menschen ins Herz sehen. Immer wenn ein Kind vor ihr stand, wusste sie genau, was das Kind dachte und wie es sich fühlte. Sie konnte das nicht sagen – Schultüten können ja nicht sprechen! Aber sie wusste es. Und sie fühlte sich dann selber genauso wie das Kind.

Das war gar nicht immer so schön. Man kann sich vorstellen, wie viele Kinder in den letzten Ferienwochen am Regal mit den Zuckertüten vorbeikamen. Jedes Kind suchte sich eine aus und machte sich dabei so seine Gedanken.

Eines Tages kam ein Mädchen mit ihren Eltern in die Drogerie. „Die da“, sagte es und hatte die schlichte, aber besondere Schultüte in der Hand. „Warum die?“, fragten die Eltern. „Die hat doch nichts Besonderes.“ „Doch, das hat sie!“ Das Kind wusste es genau und zog an einer kleinen Kette, am Verschluss-Band. „Ich weiß, dass Ihr euch um mich keine Sorgen machen müsst, Mama und Papa“, sagte das Kind. „Ich geh ja nicht allein in die Schule. Ein Engel geht mit mir, schaut!“ An der Kette hing tatsächlich ein kleiner leuchtender Engel, so wie dieser hier. „Wisst ihr, was mir der Engel sagt?“, fragte das Kind seine Eltern. „Ich hör nichts.“, brummte der Papa. „Psst!“, flüsterte das Kind, „du musst mit dem Herzen hinhören!“

Die Schultüte wusste genau, was das Kind meinte: „Fürchte dich nicht!“, sagte sie, so laut sie konnte. „Fürchte dich nicht“ – das sagen die Engel oft. Und sie leuchten im Dunkeln, damit die Menschen keine Angst mehr haben.

Das Kind verstand genau, was die Schultüte ihm zurief. Und die Eltern verstanden es auch – obwohl die Schultüte gar nicht wirklich sprechen konnte.

Karl Weber ist Pfarrer im Evangelisch-lutherischen Pfarramt Sondershausen