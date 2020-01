Sondershausen. Sondershäuser Carnevalclub Grün-Weiß startet am 15. Februar im Haus der Kunst in die 67. Session.

Ein Feuerwerk an Tanz, Musik und Sketchen

Im Jahr 2020 will der Sondershäuser Carneval Club Grün-Weiß das Haus der Kunst wieder in eine Narrenburg verwandeln. Die Proben sind in vollem Gange, und gespannt schauen alle in Richtung Session, welche unter dem Motto steht: 2020 – wo treibt´s uns hin?

Das vielfältige Programm wird diese 67. Session wieder zu einem unvergesslichen Moment in der Vereinsgeschichte werden lassen. Für einige Stunden vergessen die Karnevalisten den Alltagsstress und Sorgen bei einem abwechslungsreichen Feuerwerk an Musik, Tanz, Bütten und Sketchen. Eine fantastische Party rundet das närrische Treiben ab. In der diesjährigen 67. Session begehen wir die 5. Jahreszeit unter der Regentschaft des Prinzen Jan I. und ihrer Lieblichkeit Prinzessin Melanie I. Und es wird mit Prinz Nils I. und Emma I. auch wieder ein Kinderprinzenpaar präsentiert.

Überhaupt die Kleinsten des Vereins haben für ihre Auftritte schon fleißig geübt und freuen sich darauf, am Sonntag, 16. Februar, zum Kinderfasching und am Samstag 22. Februar, zusammen mit den Erwachsenen zum Senioren- und Behindertenfasching jeweils ab 14 Uhr ihr buntes Programm zeigen zu können. Auch zu den Abendveranstaltungen am Samstag, 15. Februar, Freitag, 21. Februar, Samstag, 22. Februar, und am Rosenmontag, 24. Februar, jeweils um 19.30 Uhr werden die Narren im Haus der Kunst wieder alles geben, um das Publikum in ihren Bann zu ziehen.

Zum großen Rosenmontagsumzug am 24. Februar durch Sondershausen werden dann wieder viele Karnevalsvereine des Kyffhäuserkreises zeigen können, wie viele junge Menschen hier engagiert mitarbeiten und ihre Freizeit einem bedeutenden Traditionsgut widmen, dem Karneval.

Kartenreservierung und Vorverkauf: unter Telefon 03632/75 90 36 oder Fahrschule Frank Strömel, Wezelstraße 50, Sondershausen am 31. Januar und 7. Februar, 18-20 Uhr, 1. und 8. Februar, 10-12 Uhr.