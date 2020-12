Ein Fundstück aus frühen Jahren

In welchem Ort steht dieses Schweinchen?

Die Brezel, die wir gestern gesucht haben, hängt am Laden der Bäckerei Münx in der Hofgasse von Kalbsrieth. Die in vierter Generation geführte Bäckerei besteht seit 106 Jahren.

Heute suchen wir im Westkreis nach dem Standort dieses lustigen Schweins. Dabei handelt es sich um eine Nachbildung eines zufälligen historischen Funds in einem ehemaligen Steinbruch, der etwa aus dem Jahre 200 nach Christus stammen soll. Das Original befindet sich im Landesarchiv in Weimar.

Über Hinweise freuen wir uns unter sondershausen@thueringer-allgemeine.de oder artern@thueringer-allgemeine.de.