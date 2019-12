Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein himmlisches Casting in der Kollwitz-Grundschule

Eine himmlische Castingshow führten am Mittwoch, 18. Dezember, die Mädchen und Jungen der 2. bis 4. Klassen der Käthe-Kollwitz-Grundschule zu ihrer traditionellen Weihnachtsfeier in Sondershausen auf. Schul- und Chorleiterin Manuela Hohm hatte mit den Kindern ein neues Programm einstudiert. Es wurde gesungen und getanzt In der Veranstaltung kurz vor Weihnachten suchten die Schüler das diesjährige Weihnachtslied. Vor dem Programm für Eltern und Großeltern in der Aula gab es noch einen kleinen Weihnachtsmarkt mit Plätzchen, Kaffee und Kuchen für alle Gäste. Der Erlös wird für einen Ausflug der Schüler verwendet.