Thalebra. In der Serie zu den Parks im Kyffhäuserkreis steht in der sechsten Folge der Park Thalebra im Mittelpunkt.

Ein Kleinod hält in Thalebra Dornröschenschlaf

An Touristen und Besuchern, zumindest in den Sommermonaten, mangelt es dem Park in Thalebra nicht. Führt doch der Unstrut-Werra-Radweg mitten durch die Anlage und nicht selten seien hier Gruppen von 15 bis 20 Radfahren unterwegs. Eine erhoffte Aufwertung beziehungsweise Verschönerung des Parks nach dem Bau des Radwegs sei bislang allerdings ausgeblieben, bedauert Rainer Gschwind (parteilos), Ortsteilbürgermeister von Thalebra.