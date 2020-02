Ein Köfferchen öffnet der Feuerwehr jetzt alle Türen

Zu Axt und Brechstange müssen die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Sondershäuser Stadtteil Bebra nun nicht mehr greifen, wenn sie im Notfall schnell eine verschlossene Tür öffnen müssen. Das Werkzeug aus einem kleinen Köfferchen kommt ab sofort zum Einsatz, um dass Schloss im Handumdrehen zu knacken. So können Menschenleben gerettet werden und auch die Tür nimmt dabei keinen Schaden.

Damit die Kameraden der Einsatzgruppe mit den Werkzeugen schnell bestens vertraut werden, wurden bereits Schulungen im Umgang mit der neuen Technik durchgeführt, erklärte der Pressewart der Feuerwehr Bebra Marcel Helmuth. Die neuen Gerätschaften haben schon einen festen Platz in der Standardausrüstung für die Feuerwehreinsätze. Auf dem ebenfalls neuen Hilfeleistungslöschgruppen- Fahrzeug 20 der Freiwilligen Feuerwehr Bebra ist es ab sofort immer verfügbar.

Der mit Spezialwerkzeugen bestückte Türöffnungskoffer wurde den Feuerwehrleuten von Jens Matzick von der gleichnamigen Firma IDM-Matzick aus Ebeleben zur Verfügung gestellt. Er hat einen Wert von 380 Euro. Es war der gute Kontakt von Matzick zu den Kameraden der Feuerwehr Bebra, der diese Unterstützung möglich machte.

Der Werkzeugkoffer beinhaltet alle notwendigen Utensilien, um einen Schließzylinder in einem Türschloss zu entfernen. Das sei natürlich nur im Notfall bei einer Gefahrenlage erlaubt, in der Menschen- oder auch Tierleben gerettet werden muss, sagt Pressewart Hellmuth „Dabei soll der Schaden an der Tür so gering als möglich gehalten werden, der Zylinder ist allerdings anschließend nicht mehr zu gebrauchen.“ Der Werkzeugsatz sei nicht mit der Spezialtechnik eines Schlüsseldienstes vergleichbar, informiert Helmuth weiter. „Bisher wurden Türen und Tore, um schnellstmöglich zu handeln, mit einer Brechstange oder der Feuerwehraxt gewaltsam geöffnet, dadurch waren der anschließende Gebrauch der Eingangstüren nicht mehr möglich“. Bislang sei das neue Ausrüstungsstück noch nicht zum Einsatz gekommen.