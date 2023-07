Ein königlicher Schmatzer beim Schützenfest in Holzthaleben

Holzthaleben. Mit Anja Hohbein haben die Holzthalebener eine neue Schützenkönigin.

Es war eine Punktlandung, die Anja Hohbein am Sonntag hinlegte. Als die Holzthalebenerin vor einem Jahr in den Schützenverein eintrat, sagte sie zielstrebig und selbstbewusst: „Ich werde die neue Schützenkönigin.“ Und sie sollte tatsächlich Recht behalten.

Schon kurz nach 18 Uhr fiel der Rumpf des Holzadlers durch ihren letzten Schuss. Anja, die ihrem Frank erst vor einer Woche das Ja-Wort gab, krönte sich damit zur Königin und gab ihrem Vorgänger Ingolf Schütze einen dicken Schmatzer auf die Wange, als er ihr feierlich die Königskette überreichte.

Immerhin 40 Mitglieder hatten sich am Königsschießen beteiligt. Der Wettbewerb bildete den Abschluss des dreitägigen Festes auf dem Schützenplatz, das am Freitag mit Beginn des Preis- und Pokalschießens startete. Den Umzug, der sich am Samstag vom Sportplatz aus durch das Dorf schlängelte, begleiteten viele Vereine aus dem Ort und aus der Umgebung.

Gottesdienst nach dem Umzug am Samstag

Die Hoheiten (von links): Eckhard Dörre, Ryan Rosenstiel, Samuel Demuth, Anja Hohbein, Noah Widereck und Sophie Brückner. Foto: Daniela Widereck

Schon zur Tradition ist der Gottesdienst unter freiem Himmel auf dem Schützenplatz geworden, an den sich am Samstagnachmittag das Kaffeetrinken anschloss. Bis in die Nacht hinein wurde schließlich getanzt, ehe am Sonntag die Schießwettbewerbe ihre Fortsetzung fanden. Das Pokalschießen gewannen die Gastgeber mit 135 Ringen vor den befreundeten Schützenvereinen aus Wiedermuth (128) und Rockstedt (126). Neue Volkskönigin wurde Jana Stecher (42 Ringe) aus Hohenebra. Das Preisschießen gewann Rickie Rosenstiel (47 Ringe). Beim Vogelschießen der Kinder schoss Samuel Demuth den Rumpf, ihm zur Seite stehen die Ritter Ryan Rosenstiel und Noah Widereck.

Bei den Erwachsenen konnte Sophie Brückner den Titel der 1. Hofdame ergattern. Eckhard Dörre wurde 2. Ritter.