Ein Lob aufs Versuchen und Tun

Andrea Hellmann über den Mut für Neues.

Wen am Samstag die irdischen Begrenztheiten in Form beispielsweise mangelnder Wartemurmeln dran hinderte, das Büro für angewandte Anerkennung selbst aufzusuchen, der konnte auch zur autodidaktischen Lobaktivierung greifen. Eine Anleitung fürs Loben steckt noch in meiner Tasche. Ich teile sie an dieser Stelle mit Ihnen.

Die Theorie des Lobens erspare ich Ihnen und komme wegen des knappen Raums hier gleich zur Praxis des Lobens – erst allgemein, dann sich selbst, dann andere. Auch um eines bitten, ist erlaubt. Ebenso sich auf die Schulter zu klopfen und eine Loblawine loszutreten.

Ich, beispielsweise, lobe den Mut der Rockstedter, ihre Schuppen und Scheune freizuräumen, 20 Künstler einzuladen, Bier und Brausefässer aufzustellen, zu backen und zu braten und zu hoffen, dass ganz viele Gäste kommen, um zu feiern, zu staunen, zu essen und zu trinken.

Ein Lob auf neue Idee, eines für die Inspiration, für die Kunst, für die liebevollen Details, die Wiesenblumen und auch die bunten Wimpelketten. Und eines auf die Gemeinschaft. Gemeinsam lässt sich vieles schaffen.