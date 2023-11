Ein Prinzenpaar mit Mission – doch nicht im Kyffhäuserkreis

Susann Salzmann über ein Erlebnis zum Karnevalsauftakt.

Haben Sie schon einmal etwas von einer „Bananenflanke“ gehört? Nein? Ich auch nicht. Bis zum Wochenende, an dem die fünfte Jahreszeit farbenfroh und heiter eingeläutet wurde und neue Majestäten ihre Throne bestiegen. Das war auch an der Mittelmosel so. Ein inthronisiertes Prinzenpaar wollte nicht nur karnevalistische Heiterkeit in ihrer Regentenzeit verbreiten, sondern einem Verein helfen, in dem sich vor allem Kinder mit geistiger Beeinträchtigung austoben können. Ein Fußballprojekt, mit dem Zufriedenheit und das Selbstwertgefühl der Spielenden gesteigert werden soll. Eine wahrlich schöne Geste des Prinzenpaares.

Wahr ist aber auch, dass man weder Prinz noch Prinzessin sein muss, um etwas Gutes für die Gemeinschaft zu tun. Unterstützung braucht jeder von uns einmal. Viele vielleicht nicht dauerhaft, aber irgendwann. Genau dann wäre es doch schön, zu wissen, dass man sich auf sein Umfeld verlassen kann. Kleine Gesten wiegen viel in einer Zeit, in der Verrohung nicht nur ein Phänomen großer Metropolen ist. In diesem Sinne: Seien Sie achtsam und achten Sie andere.