Ein Profi hatte die Nase vorn

Die Sieger aus dem Regionalwettbewerb beim 6. Deutschland-Cup im Rennrutschen in der Kyffhäuser-Therme haben sich für das Finale am 18. November in Bad Lauterberg qualifiziert: René Ehrgott, Nicole Lange, Lenius und Andreas Köhnke sowie Julien Strickrodt (von links). Kurdirektorin Katja Rudolph und Schwimmmeisterin Inge Töpfer (5. und 6. von links) gratulierten.

Bad Frankenhausen. Vierzig Teilnehmer beim Regionalwettbewerb des 6. Deutschland-Cup im Rennrutschen in Bad Frankenhausen

Das Rechnen dauert am längsten, sagt Schwimmmeisterin Inge Töpfer am Samstagnachmittag in der Kyffhäuser-Therme in Bad Frankenhausen, als sie kurz mal vor’s Büro gekommen ist. Da ist es gerade mal um Vier und der Deutschland-Cup im Rennrutschen seit einer halben Stunde Geschichte. „Es ging ziemlich flott. Die Karnevalisten vom FKK Wipperveilchen haben die Eröffnung begleitet und dann ging’s los: Drei Durchgänge, die schlechteste Zeit wird gestrichen.“

40 Teilnehmer waren zum Regionalwettbewerb des 6. Deutschland-Cups im Rennrutschen in die Therme gekommen. Unter ihnen viele Frankenhäuser. Bis aus Berlin und Würzburg traten Starter an, um sich für das Finale am kommenden Samstag (18. November) in Bad Lauterberg zu qualifizieren.

Mit den Füßen voran ging es für die 15 Herren, fünf Damen und zwanzig Kinder im Alter bis 15 Jahre die 68 Meter lange Rutsche hinunter. Eine gute Teilnehmerzahl, zeigte sich Schwimmmeisterin Töpfer zufrieden. Der Deutschland-Cup findet seit 2015 jedes Jahr statt, die Kyffhäuser-Therme war das dritte Mal regionaler Austragungsort. Der Frankenhäuser Rutschen-Rekord von 9:15 Sekunden blieb laut Töpfer allerdings ungebrochen, aber mit knapp 10 Sekunden kam Andreas Köhnke der Bestzeit schon sehr nah.

Der mehrfache deutsche Rennrutschmeister war als Einziger in der Kategorie „Profis“ ins Rennen gegangen, dicht dahinter landete Sohn Lenius in der Kategorie Kinder. Für das Familienhobby reisen die Schleswig-Holsteiner gern quer durch’s Land und hatten von allen den weitetesten Weg zurückgelegt. Bei den Herren holte René Ehrgott aus Eisleben den Sieg, bei den Damen hatte die Frankenhäuserin Nicole Lange die Nase vorn und und bei den Kindern als Zweitplatzierter Julien Strickrodt (13) ebenfalls aus Bad Frankenhausen, denn Lenius Köhnke hatte bereits ein Finalticket in der Tasche.

Für alle Teilnehmer gab es eine Urkunde sowie einen Badegutschein, überreicht von Kurdirektorin Katja Rudolph.