Ein Rotrock in Flammen

Sven-Uwe Völker erlebt Alarm in einer Betriebskantine. Arbeitsschutzbelehrungen langweilen ihn trotzdem.

Arbeitsschutzbelehrungen nerven. Man erfährt etwa, dass durch Lastenaufzüge, wenn deren Türen offen stehen, Gesundheitsgefahren für Personen entstehen können. Aha.

Gibt es eigentlich Arbeitsschutz für Weihnachtsmänner? Etwa so: Schnüren Sie den Bart nicht zu eng, Sie könnten sonst ersticken! Heben Sie den Sack bitte rückenschonend. Fahren Sie den Rentierschlitten nicht nach Glühweingenuss.

Die Arbeit als Rotrock kann gefährlich sein. Ich war Mitte der 1970er-Jahre kindlicher Teilnehmer einer Betriebsweihnachtsfeier. Ein Diplom-Chemiker, der sonst technische Anlagen am Laufen hielt, war zur Bescherung abkommandiert. Weiße Watte klebte an Ärmeln und Kapuze des roten Mantels: war halt billiger als Hermelin. An einer Kerze entzündete sich die Watte. Weihnachtsmann in Flammen! Panisch rannte der Kerl aus der Kantine und riss sich die Klamotten vom Leib. Die Feier war gelaufen. Kinder und Eltern leerten ihren Kakao und trotteten heim.

Vorschlag: Jeder Weihnachtsmann muss einen Minifeuerlöscher bei sich tragen oder aber eine feuerfeste Formel-1-Kombi unterziehen.