Ein Teppich voller Märzenbecher im Helbetal

Dietenborn. Das große Blühen hat im Helbetal bereits begonnen. Die Märzenbecher stehen längst an vielen Stellen entlang der Helbe. Blühende Teppiche breiten sich aus und zeugen davon, dass der Frühling nicht wartet auf seinen meteorologischen Beginn am vergangenen Sonntag oder gar auf den kalendarischen am 20. März. Während sich sonst die ersten zarten Blüten zwischen den letzten Schneeresten zeigen, war vom Winter in diesem Jahr kaum etwas zu merken. Märzenbecher gehören zu den besonders geschützten Arten, stehen auf der Roten Liste und werden auch als Frühlingsknotenblume bezeichnet und wachsen in Gruppen. Aber Achtung, der Märzenbecher ist giftig. Ohnehin lässt einen schon der Anblick der tausend Blüten die größte Freude verspüren.