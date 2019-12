Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein ungewöhnlicher Bachzyklus

Die Produktion „Vergangenheit als Zukunft oder ein ungewöhnlicher Bachzyklus“ hat am Dienstag, 10. Dezember, 19 Uhr, Premiere im Sondershäuser Achteckhaus. Vier junge Tänzer und drei Cellisten aus Thüringen und Nordrhein-Westfalen, unter anderem der Solocellist des Loh-Orchesters Sondershausen, Sebastian Hennemann, bilden eine verbindende Ausdrucksform durch die musikalischen Anleihen von Bachs Cellosuiten und einem musikalischen Epilog aus der Zeit des Mauerfalls. Die Machart ermöglicht es gerade einer jungen und nicht Klassik affinen Generation einen neuen und zeitgemäßen Zugang zur Klassik zu finden, heißt es in der Ankündigung.

Wenn man einen musikalischen Blick auf Thüringen wirft, dann sticht ein Komponist im Besonderen hervor: Johann Sebastian Bach. So war es naheliegend, seine Suiten für Cello als Ausgangspunkt für den künstlerischen Dialog zum dreißigjährigen Mauerfall zu verbinden. Die musikalische und tänzerische „Annäherung“ des Abends speist sich gerade aus der Geisteshaltung von Bach, die in die einzelnen Choreografien mit einfließt. Denn Bach, dessen Musik von tiefstem Humanismus geprägt ist, ist ein idealer Vermittler über jede Grenzen hinweg, seien sie in den Köpfen oder in den Herzen der Menschen. So verbinden die einzelnen Choreografien die klanglichen Elemente des humanistischen Geistes Bachs mit urbanen Bewegungsformaten und offenbaren den Zuschauern die tiefe verbindende Kraft, die den Menschen innewohnt.

Karten im Vorverkauf zu 12 Euro (8 Euro ermäßigt).