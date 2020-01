Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein verspäteter Tusch

Nun also Beethoven. 250 wird der Komponist in diesem Jahr und deutschlandweit gefeiert. Die Thüringer Tourismus GmbH will gern mitfeiern und hat das Themenjahr Musikland Thüringen aufgelegt. Mit dem will sie trotz mangelnder Verbindung zum meist gespielten klassischen Komponisten den Freistaat bei musikbegeisterten Touristen groß rausbringen.

Als im vergangenen Jahr das Sondershäuser Loh-Orchester seinen 400. Geburtstag feierte, war so viel Enthusiasmus aus Erfurt nicht zu bemerken. Nun aber versprechen die Touristiker aus der Landeshauptstadt, die sich ohnehin schwer tun, Thüringen außerhalb von Erfurt, Weimar oder Eisenach wahrzunehmen, gleich eine komplette Rundreise durchs Land, bei der Musik allgegenwärtig sein soll. In den Lebens- und Wirkungsorten großer Komponisten, in Museen voller Musikgeschichte oder zu Besuch bei traditionsreichen Orchestern will die Tourismus GmbH die Musik feiern.

Auch Sondershausen und das Loh-Orchester sind dabei. Als Orchester aus dem Park, das im 19. Jahrhundert das Musikgeschehen in Deutschland beeinflusste, wird es beworben. Sein beinahe unglaubliches Alter spielt keine Rolle. Zu den ältesten und traditionsreichsten Klangkörpern Europas wird die Meininger Hofkapelle gezählt, die 1690 gegründet wurde. Da war das Loh-Orchester fast 100.