Ein Weihnachtsbaum zum Fest

Einen Weihnachtsbaum zu besorgen, geht auch angenehmer. Der Samstagmorgen ist verregnet und im Oberholz bei Allmenhausen werden die Stiefel schon schmutzig, wenn man das Auto verlässt. Die Suche im Waldstück nach dem passenden Baum gestaltet sich auch nicht leicht. Die Geschmäcker sind verschieden. Viele Familien sind dennoch gekommen, um den Weihnachtsbaum im Wald zu holen. Nicht auf einer Plantage wachsen die Festbäume hier, sondern in der Natur. Und absägen muss man sie auch selbst. Für viele aber ist genau das der Grund. „Es ist ein Erlebnis“, sagt Revierleiter Ingo Fricke. Thüringen Forst bietet im Oberholz Blaufichten an. Die werden jedes Jahr nachgepflanzt, verkauft eher als Nebenerwerb. 120 Fichten habe man im vergangenen Jahr verkauft, ob es dieses Jahr wieder so viele werden, könne er noch nicht sagen. Das Wetter sei nicht so ideal. Aber man habe vorgesorgt. Die Allmenhäuser Jugendfeuerwehr verkauft Bratwurst und Glühwein. Die Leute können sich aufwärmen und die Jugendfeuerwehr bessert ihre Kasse auf. Neue Bekleidung für die 19 Nachwuchs-Feuerwehrleute wollen sie kaufen, sagt Jugendwart Christian Hahn.

Männer entscheiden sich beim Baumkauf schneller

„Die Nordmanntanne ist und bleibt beliebt“, sagt Heiko Pfau aus Heldrungen, der schon seit vielen Jahren in Artern am Rathaus Weihnachtsbäume verkauft. Vereinzelt sind es, so die Wünsche der Kunden, Blaufichten. Je näher das Weihnachtsfest rückt, umso mehr nimmt die Zahl der Leute zu, die auf der Suche nach einem Baum sind. Im Sommer fährt Heiko Pfau zu Plantagen in Bayern und im Sauerland, wo die Bäume wachsen. Er sucht sie aus. Im Herbst war er wieder dort, um zu schauen, wie die Bäume die Trockenheit überstanden haben. „Es sieht gut aus. Die Bäume sind schwer, sie haben in den vergangenen Monaten ordentlich Wasser aufgenommen. Doch die Trockenheit macht den Setzlingen zu schaffen, die Verluste sind hoch. Ich denke, in zehn Jahren werden wir da Probleme haben.“

Meist sind es Männer, so die Erfahrung von Heiko und Christoph Pfau, die den Baum aussuchen und kaufen. „Männer entscheiden schnell, Frauen lassen sich mehrere Bäume zeigen. Oft wird dann der genommen, den sie zuerst im Blick hatten“, schildern sie schmunzelnd. Kommt die Familie, dauert die Suche nach dem Baum länger, Geschmäcker sind verschieden. Gab es auch mal Streit bei Ehepaaren um den passenden Baum? „Das kommt vor, ist aber selten. Es gab mal ein Ehepaar, das konnte sich nicht entscheiden, da gab es Zoff, die Frau ging weg, der Mann kaufte einen Baum. Am anderen Tag kam die Frau wieder, kaufte einen Baum. Ihr gefiel nicht der, den ihr Mann heimbrachte. Welcher Baum aufgestellt wurde, das weiß ich nicht.“

Die Bäume die gekauft werden, sind meist zwischen 1,80 und 2,20 Meter groß. Zu Pfaus kommen, wie sie sagen, viele Stammkunden, man kennt die Wünsche. Einen Mitleidsbaum, einen Baum im Netz, ohne ihn gesehen zu haben, hat in all den Jahren noch keiner gekauft. „Das würden wir auch nicht machen. Die Leute sollen den Baum sehen und sich entscheiden.“

Tipps für die Pflege

An einem dunklen, kühlen Ort, vorzugsweise ein Kellerraum oder die Garage, sollte der Weihnachtsbaum vom Netz befreit, in einem wassergefüllten Eimer stehen, empfiehlt Horst Sproßmann, Pressesprecher von Thüringen Forst. Bevor der Baum kurz vor Weihnachten ins Zimmer kommt, sollte erneut am Stammanlauf eine zwei Zentimeter starke Scheibe abgesägt werden. Aufgestellt wird er am besten weit weg von der Heizung und den Baum regelmäßig gießen, das hilft gegen Austrocknung und verlängert das Leben des Baums. Rund einen halben Liter Wasser am Tag benötigt der Baum. Nach dem Weihnachtsfest kann der vom Schmuck befreite Baum durch Kompostierung oder Verbrennen entsorgt werden. Oder sie warten bis der Baum komplett entnadelt ist und schneiden sich aus den Ästen Bastelmaterial für die Kinder.