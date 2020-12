Ein weiterer Mensch im Kyffhäuserkreis gestorben

Kyffhäuserkreis Corona: Am Montag nur ein weiterer Infektionsfall gemeldet

Das Gesundheitsamt meldet am Montag nur einen neuen Infektionsfall für den Kyffhäuserkreis. Allerdings gibt es auch einen weiteren Todesfall. Eine ältere Frau ist an oder mit einer Coronainfektion verstorben, teilte das Landratsamt mit. Sechs Menschen gelten als genesen.

Das Gesundheitsamt betreut aktuell 385 positiv auf Sars-CoV-2 getestete Personen - 114 im Altkreis Sondershausen und 271 im Altkreis Artern. Die Siebentage-Inzidenz ist auf 129,4 gefallen.

Ein größeres Ausbruchsgeschehen gibt es derzeit in der Markus-Gemeinschaft in Hauteroda. Dort nimmt das mobile Abstrichteam des Gesundheitsamtes am Montag Abstriche bei den Bewohnern und den Betreuern, erklärte der Sprecher des Landratsamtes des Kyffhäuserkreises, Heinz-Ulrich Thiele.



Verstöße gegen die Coronaverordnung des Landes hat während der Feiertage die Ordnungsbehörde des Landkreises nicht festgestellt, so Thiele. Auch die Polizei habe keine gemeldet.