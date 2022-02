Reinhard Süpke ist Pfarrer in Oldisleben.

Das ist ein zweischneidiges Schwert!“. Dieser bekannte Ausspruch rät uns, Vor- und Nachteile abzuwägen. Klingt erst einmal wie: Jede Sache hat zwei Seiten. Beim „zweischneidigen Schwert“ wird es aber etwas ernster.

Diese Waffe war gefährlich. Sie konnte in zwei Richtungen verletzten. Wenn also eine Angelegenheit ein zweischneidiges Schwert ist, müssen wir gut überlegen, wie wir entscheiden. Sonst „schneiden wir uns in das eigene Fleisch.“

Im Brief an die Hebräer lesen wir: „Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens.“ Hört sich an wie: Vorsicht! Bibel lesen ist gefährlich! Warum? In diesen Worten geht es um uns ganz persönlich. Es kann passieren, dass wir entdecken: Wir haben anderen und uns selber etwas vorgemacht. Wir hatten große Ziele, drehten uns aber nur um uns selber. Mick Jagger galt als Rebell. Sein Biograf machte klar, dass er seinen Fans etwas vorspielte, nicht nur musikalisch. Jagger brauchte vor allem eine Droge – den Applaus.

So geht es auch uns oft. Wir suchen Anerkennung. Das ist ein verständlicher Wunsch. Aber eben auch ein zweischneidiges Schwert. Nämlich dann, wenn es nur um uns geht. Wer das erkennt, dem tut das zweischneidige Schwert weh.

Aber der, der dieses Schwert namens Bibel führt, weiß, was er uns zumutet. Der Name Jesus bedeutet auch: Der Herr heilt. Ein Arzt muss manchmal bittere Pillen verschreiben oder ein Skalpell führen. Das Ziel ist die Heilung der Seele.

Wenn unser Spiegelbild uns nicht an-, sondern auslacht, dann hat Jesus diese Zusage für uns: „Wer auch immer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen!“

Am Sonntag ist ein guter Tag, mal wieder bei ihm anzuklopfen.