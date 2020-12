Einbrecher in Lidl, Rewe und Tankstelle - Im Straßengraben statt im Feldweg gelandet

Einbrecher in Lidl und Rewe

Unbekannte haben am Samstag im Rewe und Lidl in Roßleben aus den Umkleideräumen der Angestellten persönliche Dokumente, Fahrzeugschlüssel, Bargeld und ein Laptop entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Im Straßengraben statt im Feldweg

Am Samstagabend gegen 19 Uhr wollte ein Nissanfahrer von der Bundesstraße 4 kurz vor Greußen in einen Feldweg abbiegen. Er verpasste die Einfahrt und fuhr in den Straßengraben. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Einbrecher stiehlt aus Tankstelle Zigaretten für 5000 Euro

Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr hielt sich ein Mann kurzzeitig im Verkaufsraum der Total-Tankstelle in Artern auf, ging wieder nach draußen und drang dann jedoch gewaltsam durch die Hintertür in das Gebäude wieder ein. Hier entwendete die Person aus dem Lager Zigaretten im Wert von fast 5000 Euro und entfernte sich anschließend mit einem VW Polo.

