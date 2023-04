Einbrecher wollen übers Dach in Tankstelle in Greußen einbrechen

Greußen. In Greußen ermittelt die Polizei zu einem ungewöhnlichen Einbruchsversuch.

In Greußen versuchten mehrere bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag in die ARAL-Tankstelle in der Lindenstraße einzubrechen. Wie die Polizei am Sonntag informierte, kletterten die Täter aufs Dach der Tankstelle und versuchten es mit Werkzeug zu öffnen. Dabei verursachten sie einen Sachschaden, welcher auf ca. 6000 Euro geschätzt wird. In die Tankstelle gelangten die Täter nicht.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder den Tätern machen können! Wer hat in der Zeit nach 22 Uhr Personen an der Tankstelle oder in der Stadt mit größerem Werkzeug gesehen oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

