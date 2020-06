Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eindringlinge im Solebad - Mit über 1,7 Promille gestoppt

Eindringlinge im Solebad in Artern

Wie Am Dienstag bekannt wurde, drangen Unbekannte zwischen Mittwoch, 3. Juni, und Donnerstag, 4. Juni, gewaltsam auf das Gelände des Freibades in der Saline ein. Dort stahlen der oder die Täter mehrere Hinweisschilder. Außerdem zerstörten sie die Fensterscheibe eines Umkleideraumes und versenkten einen großen Stein im Schwimmbecken. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind Personen aufgefallen, die sich widerrechtlich auf dem Gelände des Solebades aufhielten? Hinweise nimmt die Polizei in Artern unter der 03466/3610 entgegen.

Mit über 1,7 Promille am Steuer

Gegen 23.45 Uhr stoppten Polizisten am Dienstag in der Frankenhäuser Straße den Fahrer eines BMW. Ein Alkoholtest ergab bei dem 49-Jährigen einen Wert von über 1,7 Promille. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein und erstatteten Anzeige.