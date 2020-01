Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eine literarische Reise in die Bachzeit

Seine Bücher „Reise in die Goethezeit“ und „Reise in die Luther- zeit“ waren Bestseller. Am Donnerstag, dem 16. Januar, um 19.30 Uhr eröffnet Buchautor Bruno Preisendörfer mit seinem neuesten Werk „Als die Musik in Deutschland spielte – Reise in die Bachzeit“ die diesjährige Lesereihe der Buchhandlung Rose in der Nordhäuser Stadtbibliothek.

Mit seinen Zeitreisen in die deutsche Geschichte erzielt Bruno Preisendörfer große Erfolge, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters Dietrich Rose. Preisendörfers Bücher über die Reisen in die Goethe- und die Lutherzeit begeisterten ein großes Publikum. Seine Bücher erklären historische Zusammenhänge und sind dabei spannend wie ein Kriminalroman.

Nun hat Bruno Preisendörfer in gleicher Weise ein Buch über Musik geschrieben. In „Als die Musik in Deutschland spielte – Reise in die Bachzeit“ schildert der Autor, wie die Menschen damals lebten, was gegessen wurde, auf welchem Stand die Medizin war.

„Geschichte erfassbar machen“, das ist sein Ziel. Bis heute begeistert die Musik Johann Sebastian Bachs, doch auch die Zeit des Barock fasziniert ihn. Bach, so Preisendörfer, galt vielen damals nur als Provinzgröße, die Stars waren Händel und Telemann.

Und natürlich führt diese musikalische Zeitreise uns nach Mitteldeutschland. Es sind Städte wie Leipzig, Halle und Dresden, die für die Musikkultur der Barockzeit ganz wichtig sind. Daneben gibt es natürlich auch die vielen Residenzen, die musikalische Hochburgen der Barockzeit waren. Und dabei spielen die Thüringer Fürstentümer eine ganz entscheidende Rolle. Bruno Preisendörfer gelingt ein brillant geschriebenes und originell gedachtes Panorama dieser Epoche.

Der Abend in der Stadtbibliothek wird mit Sicherheit für alle Besucher zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Karten zu zehn Euro gibt es ab sofort in der Stadtbibliothek Nordhausen und im Buchhaus Nordhausen, Telefon: 03631/61620.