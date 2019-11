Bei der Firma Isoplus in Sondershausen sind Melany Peter und Christian Besse sind tätig und gleichzeitig ehrenamtliche IHK-Prüfer. Die IHK Erfurt hat jetzt Unternehmen aus, die sich in diesem Bereich engagieren.

Eine Plakette für Isoplus

Lebenslanges Lernen – das ist für Melany Peter und Christian Besse nicht bloß eine Floskel im Arbeitsleben. Für die beiden gehört es zum Berufsalltag.

Melany Peter und Christian Besse sind zwei von mehr als 1800 Prüfer bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) thüringenweit. Beide arbeiten bei der Sondershäuser Firma Isoplus. Zusätzlich sitzen sie in den Prüfungsausschüssen der Kammer. Als Mitglied der Prüfungskommissionen begleiten und überwachen sie die Prüfungen an verschiedenen Standorten in Thüringen. Während Melany Peter in den Prüfungen für die Fachkraft für Lagerlogistik und Kaufmann für Spedition und logistische Dienstleistungen sitzt, begleitet ihr Kollege Christian Besse die Prüfungen für die Fachkraft für Metalltechnik und den Industriemechaniker.

Dabei lernen sie selbst nie aus, müssen immer auf dem neuesten Stand sein und werden in den Prüfungssituation auch mal überrascht.

Das ehrenamtliche Engagement der beiden und der Firmen, die ihre Mitarbeiter als IHK-Prüfer zulassen, würdigt die IHK Erfurt derzeit in einer thüringenweiten Aktion. Damit möglichst viele Besucher in den Betrieben, die ehrenamtliche Prüfer beschäftigen, und auch die Kollegen sehen, dass hier im Betrieb Ehrenamtler eine sehr bedeutsame Aufgabe für die Zukunft der Wirtschaft erfüllen, hat die IHK eine Plakette mit dem Motto „Stark dank Ehrenamt“ entworfen. Eine solche klebt seit zwei Tagen auch an der Eingangstür der Firma Isoplus in Sondershausen.

Gegenwärtig lernen 22 Lehrlingein der Ausbildungswerkstatt

Melany Peter selbst ist bereits seit dreieinhalb Jahren als ehrenamtliche Prüferin in ganz Thüringen unterwegs. Christian Besse, der seit einem Jahr bei Isoplus als Ausbildungsleiter arbeitet, hat das Ehrenamt in diesem Jahr übernommen. In seinem Beruf als Ausbildungsleiter hat er ohnehin jeden Tag mit jungen Leute zu tun. In der Ausbildungswerkstatt von Isoplus bereitet er die Lehrlinge – derzeit sind es 22 – auf den Berufsalltag und natürlich auch auf die Prüfungen vor.

In den Prüfungen des Nachwuchses aus dem Haus sitzen Melany Peter und Christian Besse jedoch nicht. Aber gut auf den Abschluss vorbereitet haben sie die jungen Leute immer.