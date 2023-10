Eine SMS mit Folgen

Susann Salzmann über betrügerische Handynachrichten

Betrüger wollen unser Bestes – erst unsere Daten, danach unser Geld. Die Maschen sind inzwischen nicht mehr an zwei Händen abzuzählen. Beinahe wöchentlich kommen neue Varianten dazu. Auf eine dieser Betrugsmaschen wäre beinahe einer meiner Angehörigen hereingefallen. Der betrügerische Link zu einer Phishing-Seite war drauf und dran, von ihm angeklickt zu werden.

Um etwa Überweisungen im letzten Schritt autorisieren zu können, müssen sie in einer separaten App freigegeben werden. Nutzer wissen, dass ich von der sogenannten S-Push-Tan-App spreche. Nun erhielt mein Angehöriger eine SMS, in der ihm das Ende des Zugriffs auf die notwendige Anwendung angekündigt wurde. Mit dem Wissen um wichtige Geldtransaktionen kann einem angesichts solcher Nachrichten schon einmal angst und bange werden. Ihre Wirkung verfehlte die Nachricht also nicht. Der Empfänger wollte das Problem durch Klick auf einen in der SMS mitgelieferten Link lösen. Fatal! Die Sparkassen warnen inzwischen selbst vor diesen betrügerischen Phishing-Nachrichten. Wer draufklickt, kann viel Geld verlieren!