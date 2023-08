Eine Woche Feiern in der neuen Halle in Artern

Kyffhäuserkreis. Kyffhäuser-Arena in Artern wird Ende August eröffnet werden und gleich mehre Tage lang ausgelastet.

Mit einer ganzen Woche voller Sport und Feierlichkeiten wird die Kyffhäuser-Arena in Artern Ende August eingeweiht. Und am darauffolgenden Montag, dem 4. September steigt in der neuen Multifunktionshalle das Montagskindersportfest vom Ballsportverein ’94 Artern, das an dieser Stelle zur neuen Tradition werden soll, wie die Veranstalter hoffen. Ein einziger Eröffnungstag wäre dem Neubau, der Artern nicht nur für den Schul- und Vereinssport sondern auch für kulturelle Veranstaltungen ganz neue Möglichkeiten schafft, nicht gerecht geworden, findet Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD). Der Kyffhäuserkreis ist Bauherr der Dreifelderhalle.

„Das Objekt ist gerade für so eine Stadt wie Artern etwas Einmaliges und Besonderes“, sagt die Landrätin. Die neu errichtete Halle biete Nutzungsmöglichkeiten, die über die notwendigen Anforderungen an den Schulsport, für den der Landkreis zuständig ist, weit hinausreichten. Dieses Projekt sei auch ein Ausdruck dafür, dass der Kyffhäuserkreis finanziell gut aufgestellt sei und auf dieser Basis versuche, die Strukturen in allen Teilen der Kreises zu verbessern.

„In der Festwoche in der neuen Halle sollen die Besucher und vor allem auch Vereine und Veranstalter, die hier Angebote an Sport und Kultur schaffen sollen, ausgiebig Gelegenheit bekommen, sich mit dem Gebäude und seinen Möglichkeiten vertraut zu machen“, erklärt Andreas Räuber, der für den Landkreis die Eröffnungsveranstaltungen koordiniert. „An einem einzigen Tag oder selbst einem Wochenende wäre gar nicht möglich gewesen, alles auszuloten und auch den Gästen vor Augen zu führen, was hier eigentlich alles möglich ist.“

Höhepunkt: Testspiel vom Handball-Bundesligisten

Das werde nun vor allem beim Höhepunkt der Veranstaltungsreihe zur Halleneinweihung, dem Testspiel vom Handball-Bundesligisten Thüringer Handballclub gegen das polnische Team vom MKS Lublin am Sonntag, 27. August sehr deutlich. „Wir rechnen mit mindestens 500 Zuschauern. Damit kommen wir nah an die von uns gesetzte Kapazitätsgrenze von etwa 600 Personen bei einer Veranstaltung“, erläutert Räuber. „Somit wird die Festwoche hoffentlich ein Vergnügen für die Gäste, für uns als Hallenbetreiber ist sie aber gleichzeitig auch ein Stresstest, ob alles so funktioniert, wie es geplant war. Zwar hätten Mitarbeiter von Schulen und Vertreter von Sportverein schon einmal die Möglichkeit gehabt, sich in der Halle umzusehen und zu erfahren, wo sich Türen, Schalter oder Gerätschaften befinden. Nun werde sich zeigen, wie gut alles im wirklichen Einsatz funktioniere. Die Lernenden aus der Grund- und Gemeinschaftsschule nutzen die Halle während der Festwoche bereits an den Vormittagen ganz normal für Unterricht oder Sportfeste. An jedem Nachmittag und Abend finden dann noch Veranstaltungen von Vereinen und anderen künftigen Hallennutzern statt.

In den Stresstest werde auch das Umfeld mit einbezogen, geschaut, wie sich die Parkplatzsituation bei einer echten Nutzung der Halle darstelle und wie sich die Besucherströme auf die umliegenden Stadtbereiche auswirken. „So zeigt sich vielleicht schon während der Festwoche, wo noch etwas nachzujustieren wäre“, meint Räuber.