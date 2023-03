Eine Woche Frühjahrsputz in Sondershausen

Sondershausen. Zum Frühjahrsputz in Sondershausen ruft die Stadt ab 24. März auf.

Zur Aktion „Saubere Stadt“ ruft die Stadt Sondershausen auch in diesem Jahr wieder alle Bürgerinnen und Bürger auf. Durch gemeinsames Auflesen von Müll und Unrat soll vom 24. März bis 4. April ein saubereres Stadtbild entstehen. Zusätzlich soll die Gemeinschaftsaktion alle Einwohner, egal ob jung oder alt, für den Umwelt- und Naturschutz sensibilisieren, heißt es in der Mitteilung.

Offizieller Startschuss ist am Freitag, 24. März, 11 Uhr auf dem Marktplatz mit Bürgermeister Steffen Grimm (pl). In allen Stadtbereichen sowie in den Ortsteilen sollen der Müll aufgesammelt und die Straßen, Wege und Bepflanzungen von Unrat befreit werden. Jeder kann mitmachen und durch tatkräftige Unterstützung für ein sauberes und ordentlicheres Stadtbild in Sondershausen und in den Ortsteilen sorgen. Kindergärten und Schulklassen, die sich an der Aktion beteiligen möchten, melden sich bitte an: bauamt@sondershausen.de oder telefonisch unter: 03632/62 21 91. Blaue Müllsäcke sind ab 20. März und bis 4. April im Bürgerbüro im Rathaus erhältlich. In den Ortsteilen geben die Ortsteilbürgermeister ebenfalls blaue Säcke auf Anfrage aus. Die vollen blauen Säcke werden im Aktionszeitraum regelmäßig durch den städtischen Bauhof abgeholt und entsorgt.