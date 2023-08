Eine Woche voller Kirchenmusik im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. Weit mehr als nur Orgelmusik erwartet die Gäste in verschiedenen Kirchen. Das ist das Programm.

Der Kirchenkreis Bad Frankenhausen-Sondershausen organisiert vom 9. bis 16. September eine Kirchenmusikwoche, mit der die hiesigen Kirchenmusiker die Vielfalt ihrer Kunst zeigen wollen. Darüber informiert Kreiskantor Melchior Condoi unsere Redaktion. Zur Kirchenmusikwoche gebe es einen bunten Mix aus Konzerten in unterschiedlichster Besetzung und Stilistik, von Pop über Gospel bis Klassik, von Orgel bis zum großen Chor-Orchester-Werk. Dabei könne nicht nur zugehört, sondern auch mitgemacht werden.

Den Auftakt feiert die Kirchenmusikwoche am Samstag, dem 9. September, um 18 Uhr mit einem Konzert in der Unterkirche Bad Frankenhausen. Kantorin Laura Schildmann leitet das Fauré-Requiem, ein Konzert für Chor und Orchester. In der Trinitatiskirche in Sondershausen wird das Requiem dann am Sonntag, dem 10. September, unter der Leitung von Kantor Melchior Condoi zu hören sein.

Gospelchor-Workshop und Mittagsmusik sowie Orgel-Show

Zu einem Gospelchor-Workshop mit Poplandeskantor Christian König wird am Montag, dem 11. September, von 19 bis 21 Uhr in der Unterkirche Bad Frankenhausen eingeladen. Am Dienstag, dem 12. September, steht um 12 Uhr Mittagsmusik in der Unterkirche Bad Frankenhausen auf dem Programm. Zwei Kreiskantoren werden dann an der Orgel sitzen. Am Abend geht es dann in der Trinitatiskirche Sondershausen um 19.30 Uhr mit der Kirchen-Orgel-Show „Starlights live“ mit Nico Wieditz weiter.

In der Trinitatiskirche in Immenrode sind am Mittwoch, dem 13. September, um 19.30 Uhr die Pipes and Drums und der Posaunenchor Greußen zu Gast. Einen Stummfilm, der von der Orgel begleitet wird, gibt es am Donnerstag, dem 14. September, in der Unterkirche Bad Frankenhausen zu sehen.

Am Freitag, 15. September, gibt es zunächst um 11.30 Uhr die Marktmusik in der Trinitatiskirche Sondershausen und um 18 Uhr findet ein Taizé-Abend zum Mitmachen in der Kirche in Allstedt statt. Die Abschlussmusik der Kirchenwoche gibt es am Samstag, 16. September, um 14 Uhr (Probe) und um 17 Uhr (musikalische Andacht) in der Frankenhäuser Unterkirche zu hören.