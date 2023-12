Einen Teppich aus Mänteln für einen Wanderprediger

Pfarrer Reinhard Süpke macht sich zum ersten Advent Gedanken über die Wege, die Jesus auf sich nimmt.

„Wir feiern Advent, aber geh mir nicht an die Wäsche!“ Der berühmte Weltreisende Sir Walter Raleigh war ein Günstling von Elisabeth I. Als die beiden einmal durch London spazierten, kamen sie zu einer matschigen Stelle. Raleigh zog seinen Mantel aus und legte ihn auf den schmutzigen Boden.

Ausgerechnet zum ersten Sonntag im Advent wird uns aus der Bibel eine ähnlich merkwürdige Geschichte erzählt: Eine jubelnde Menschenmenge zieht ihre Mäntel aus und wirft sie auf den Boden. Ein Esel schreitet über diesen Mantelteppich! Auf dem Esel reitet zwar eine Berühmtheit. Allerdings ist es nur ein bekannter Wanderprediger aus Nazareth namens Jesus. Was ist das für ein merkwürdiger Brauch? Wenn wir in der Bibel zurückblättern, stellen wir fest: So ein Mantelteppich wurde schon einmal ausgelegt. Ein Hauptmann wollte den König stürzen. Und seine Anhänger warfen ihre Mäntel vor ihm nieder. Das bedeutete: „Wir sind entschlossen, Dich zum König zu machen.“

Aber was sollen wir mit dieser Geschichte anfangen? Wir würden lieber zu Jesus sagen: Kannst Du nicht für Gerechtigkeit und Frieden sorgen? Deine Anhänger rufen doch „Hosianna – greif ein und rette uns und die Welt von Unheil und Krieg!“ Jesus wird diese Welt retten. Wollen wir dabei sein? Die Mäntel, die vor Jesus hingeworfen wurden, waren ein Zeichen dafür: „Wir sind entschlossen, mit Dir zu leben Jesus!“ Oder sagen wir lieber: „Geh uns nicht an die Wäsche. Bedränge uns nicht!“ Jesus bedrängt niemanden. Queen Elisabeth musste nicht durch den Dreck. Jesus macht es umgekehrt. Er kommt zu uns, egal, wie matschig und trüb unser Leben uns vorkommt.