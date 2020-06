Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einer der letzten seiner Zunft: Jürgen Scholz, Schäfer aus Leidenschaft

„Hoohee“, ertönt eine Männerstimme aus der Ferne, gefolgt von leisem Pfeifen, dann wieder Rufen. Über dem Hügel erscheint zunächst ein dunkler Hut, dann die stattliche Gestalt des Schäfers. Eine rauchende Pfeife steckt in seinem Mund, in der rechten Hand hält er einen Holzstab mit einer Schippe am unteren Ende. Quer über der Schulter hängt sein Schäferranzen, an dem er die hellbraune Hündin Tara angeleint hat. Noch bevor man Schafe sehen kann, hört man ihr schnelles Hufgetrappel im raschelnden Gras. 700 Merinoschafe stürmen den Abhang hinunter.

Im Lauf stoppen einzelne Schafe, um sich die besten Grashalme nicht entgehen zu lassen. Ein schwarzer Hütehund der Rasse Harzer Fuchs läuft vor die Herde. Die Schafe bleiben stehen und rupfen an den Grashalmen. Am Rand der Herde steht etwa ein Dutzend Ziegen, die die Blätter der Sträucher bevorzugen.

„Schon als kleiner Junge wollte ich Schäfer werden“, sagt Jürgen Scholz. Nach der Schule absolvierte er eine dreijährige Ausbildung zum Schäfer und arbeitete unter anderem in Schlotheim in der Lämmermast. Nach der Grenzöffnung wollte der heute 56-Jährige mehr sehen von der Welt. In den folgenden Jahren hütete er Schafe und Ziegen unter anderem auf der schwäbischen Alb sowie im Berner Oberland in der Schweiz, bis ihn seine Frau Daniela zurück nach Sondershausen holte. Seit zwei Jahren arbeitet er für das Landwirtschaftliche Unternehmen in Berka. Ab sieben Uhr nutzt er die Zeit für Stallarbeit.

Er mistet aus, desinfiziert, kalkt. Um Futterkosten zu sparen, versucht er, so lange wie möglich mit seiner Herde im Freien zu bleiben.

Viermal im Jahr die Strecke zwischen Hachelbich und Großfurra

Anfang Dezember, kurz bevor die Lämmer kommen, geht es für die Schafe in den Stall. Dort bleiben sie je nach Wetterlage bis Ende März.

Gegen elf Uhr bricht Scholz zu den Schafen auf. Auf großen Weideflächen bleibt er mit seiner Herde bis zu zwei Wochen, auf kleineren zieht er bereits nach einem Tag weiter. Pro Jahr wandert er viermal die Strecke zwischen Hachelbich und Großfurra ab. Tatkräftige Unterstützung bekommt er dabei von seiner Frau. Am Nachmittag baut der Schäfer um die Herde einen Elektrozaun auf, damit er am Abend nach Hause fahren kann.

Wirtschaftlich lohnenswert sei die Schäferei nicht, erklärt Susan Lutze. Die Vorständin des Landwirtschaftlichen Unternehmens ergänzt, dass bei Pachtverträgen für Ackerflächen auch Grünlandflächen enthalten sind. Um diese Flächen zu pflegen eigne sich das Schaf ideal. Indem Schafe Gräser kurz halten und Ziegen Sträucher und junge Bäume verbeißen, verhindern sie die Ausbreitung von Büschen und Bäumen in der Kulturlandschaft. „Wanderschafe tragen außerdem zur Artenvielfalt bei“, erklärt Scholz. Im Fell transportieren sie etwa Samen und Insekten.

Auch die Flächenprämien, die das Land pro Hektar auszahlt, sowie die seit zwei Jahren existierende Schaf-Ziegen-Prämie, kurz SchaZie-Prämie, bei der das Land pro Kopf für maximal 250 Tiere eine Fördersumme zahlt, könne die Kosten nicht decken, erklärt Arnd Fleischhauer. Der Vorstandsvorsitzende des Landwirtschaftlichen Unternehmens fügt hinzu, dass der Lammpreis durch Importe aus dem Ausland am Boden sei.

Wolle sei so wenig wert, dass er für ihren Verkaufspreis in etwa den Schafscherer bezahle. „Es ist ein Trugschluss, dass die Förderungen die Schäferei wieder rentabel macht“, resümiert Fleischhauer.

Zudem werde der bürokratische Aufwand immer größer. Für einen privaten Schäfer praktisch unmöglich. Nachwuchsschäfer sind Mangelware. Weder die Zukunftsaussichten, das Gehalt noch die Arbeitszeiten mache den Beruf attraktiv. An 365 Tagen im Jahr rufe die Arbeit. Jürgen Scholz stört das nicht. Er ist Schäfer mit Leib und Seele.

Fakten zum Bestand und zur Prämie

Der Kyffhäuserkreis liegt auf Platz drei unter den Thüringer Landkreisen mit knapp 17.500 Schafen in landwirtschaftlichen Betrieben im Jahr 2016. Laut dem Landesamt für Statistik waren es 2010 etwa 19.000 Schafe.

In Thüringen gab es im Jahr 2016 insgesamt knapp 670 landwirtschaftliche Betriebe mit Schafbeständen.

Voraussetzungen für die Schaf-Ziegen-Prämie sind beispielsweise eine Mindestzahl von 20 Tieren über neun Monate und ein Mindestanteil von zehn Prozent Biotopgrünland. Das Thüringer Ministerium für Umwelt und Naturschutz hat laut eigenen Angaben die Schaf-Ziegen-Prämie für 319 Antragssteller für den Zeitraum von 2019-2021 bewilligt. Weitere 60 Anträge prüft es derzeit.