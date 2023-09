Einige Freibäder im Kyffhäuserkreis sind noch geöffnet

Kyffhäuserkreis. Trotz kühler Wassertemperaturen sind die Besucher wieder da.

Der Spätsommer startet noch mal durch. Bei Temperaturen nahe 30 Grad versprechen im Kyffhäuserkreis noch einige Freibäder Abkühlung. Bei 20 Grad Wassertemperatur ist das ist es im Bergbad in Sondershausen schon ein bisschen frisch. Das stört offenbar nicht. In den vergangenen Tagen waren die Besucherzahlen wieder steigend, berichtet Stadtsprecherin Janine Skara. 240 Badegäste wurden am Dienstag gezählt. Traditionell endet die Badesaison im Sondershäuser Freibad am 15. September. Aktuell plant die Stadtverwaltung das Bad für Gäste so lange offen zu halten.

Auch in Greußen freut sich Objektleiter Uwe Jorcke dieser Tage über viele Gäste. Von 12 bis 18 Uhr hat das Greußener Schwimmbad weiterhin geöffnet. Und während am Mittag die Dauerschwimmer pünktlich am Eingang stehen, tummeln sich am Nachmittag vor allem die Kinder im Wasser. Am 15. September endet die Saison. Nur noch einmal öffnet dann das Freibad, und zwar am Samstag, den 16. September, um Hunde und ihre Besitzer einzulassen zum Hundeschwimmen.

Gebadet werden kann auch noch in Bad Frankenhausen und in Artern. In der Kurstadt hat der Solewasser-Vitalpark noch bis Ende September Hauptsaison. Im Oktober und November beginnt die Nebensaison. Im Soleschwimmbad in Artern kann ebenfalls noch geplanscht werden. Am Samstag, 9. September, endet die Saison mit dem Hundeschwimmen.