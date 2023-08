Einsatz in Slowenien bleibt Sondershäuser THW bislang erspart

Sondershausen. Dienste der Helfer in Blau sind aber auch in der Kyffhäuserregion immer wieder gefordert, etwa bei Bränden oder Unfällen.

Der Einsatzkoffer stand auch bei den Helfern vom Ortsverein Sondershausen des Technischen Hilfswerks (THW) griffbereit, nachdem die Nachricht von Unwettern und Überflutungen in Slowenien um die Welt gegangen waren. Ausgepackt seien die Sachen bislang noch nicht wieder, auch wenn sich die Lage in der Katastrophenregion entspannt habe, wie am Mittwoch von Michael Hannig, Leiter des Sondershäuser THW-Ortsvereins, zu erfahren war.

„Es kann ja immer noch sein, dass wir auch noch zur Unterstützung der Aufräumarbeiten angefordert werden.“ Als Spezialisten für den Brückenbau könnten die Helfer aus Sondershausen in Slowenien, wo reißende Fluten ganze Straßenzüge und eben auch Brücken weggerissen haben, gute Hilfe leisten. Tatsächlich sei auch ein anderer THW-Trupp aus Freising in Bayern mit Brückenbauausrüstung bereits seit Beginn der Katastrophe im Balkanland im Einsatz. „Schon weil die bayrischen Kameraden natürlich den kürzeren Weg nach Slowenien haben, wurden sie zuerst dorthin geschickt. Es könnte aber auch jederzeit passieren, dass auch wir noch zur Verstärkung gerufen werden“, stellt Hannig klar.

Aber im Bereitschaftsmodus seien die THW-Helfer sowieso die meiste Zeit. Gebraucht wurden sie in den zurückliegenden Wochen auch in der Kyffhäuserregion, wenngleich sie hier keine Behelfsbrücken errichten mussten. Mit dem großen Tankwagen unterstützten die THW-Leute aus Sondershausen beispielsweise die Feuerwehren bei einem Waldbrand zu Sommerbeginn am Kyffhäuser. Im unwegsamen Gelände leisteten sie mit ihrer Technik wichtige Dienste. Ihren bisher letzten Einsatz hatte die THW-Truppe bei einem Unfall in Auleben. Dort war ein Autofahrer in ein Haus gekracht und dabei ums Leben gekommen. Die Helfer mussten das Gebäude an der Unfallstelle sichern.