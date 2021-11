Einschränkungen bei Stadtbuslinie 1 in Sondershausen

Sondershausen. Die Busse auf der Linie 1 verkehren bis auf Weiteres nur noch einmal stündlich in Sondershausen.

Die Auswirkungen der hohen Corona-Infektionszahlen spürt auch die Stadtbusgesellschaft Mühlhausen-Sondershausen. Aufgrund von Personalausfall müsse ab Montag, 15. November, der Stadtverkehr in Sondershausen eingeschränkt werden. Das teilte die Stadtbusgesellschaft am Montag mit.

Die Linie 1, die zwischen Kalkhügel, Busbahnhof und Bebraer Teiche könne bis auf Weiteres nur im Stundentakt verkehren. In Richtung Kalkhügel ist Abfahrt ab dem Zentralen Omnisbusbahnhof zur Minute 15. In Richtung Bebraer Teiche startet der Bus am Busbahnhof zur Minute 45.