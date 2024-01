Einsparpotenzial bei Energie und CO₂-Emissionen auf der Spur

Kyffhäuserkreis Seit 2. Januar ist Stefan Fiebrich als Energiemanager für die Kommunen An der Schmücke, Bad Frankenhausen und Roßleben-Wiehe zuständig

Stefan Fiebrich ist Energiemanager der Städte An der Schmücke, Bad Frankenhausen und Roßleben-Wiehe. Am 2. Januar trat der 42-Jährige, der zuletzt als Entwicklungsingenieur in Arnstadt tätig war, seine neue Arbeit in der Stadt An der Schmücke an. Seine Kenntnisse im Bereich elektrische Energiesysteme erwarb sich Etzlebener im Studium an der Hochschule Nordhausen.

Als Energiemanager soll sich Fiebrich künftig um die kommunalen Gebäude der drei Städte kümmern. Bereits 2022 hatten sich die drei Kommunen zum Energiemanagement-System im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit entschlossen, um ihre Energiekosten zu reduzieren und klimaschädliche CO₂-Emissionen spürbar zu senken. „Alle drei Städte haben zahlreiche kommunale Gebäude, die auf Einsparpotenziale zu überprüfen und gegebenenfalls zu optimieren sind“, erinnert An der Schmückes Bürgermeisterin Silvana Schäffer (CDU) allein an Feuerwehrgeräte- und Dorfgemeinschaftshäuser.

Die Stelle des Energiemanagers wird mit 95 Prozent gefördert. Der Eigenanteil je Kommune berechnet sich nach der Einwohnerzahl. Federführend für die Stelle des Energiemanagers ist die Stadt An der Schmücke. Das Projekt ist zunächst auf drei Jahre angelegt, Bürgermeisterin Schäffer hält eine „Verstetigung“ allerdings für wünschenswert.

Aktuell verschafft sich Fiebrich einen ersten Überblick über die kommunalen Gebäude sowie deren Zählerstände und schaut sich den Energiebedarf an. In den nächsten Tagen werde er zusammen mit der Bürgermeisterin die anderen beiden Kommunen besuchen. Es ist nicht die erste Zusammenarbeit der drei Städte. Erste Erfahrungen stammen aus dem IT-Bereich, wo unter der Regie von Stadt Bad Frankenhausen eine entsprechende Personalstelle geschaffen wurde.